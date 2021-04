Bertín Osborne confirma que seguirá siendo 'generoso' con Fabiola: "Me han educado así"

01/01/1970 Bertín Osborne saliendo de restaurante EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 7 (CHANCE)



Aunque la noticia de su separación ha sido una de las más sorprendentes de este año, lo cierto es que Bertín Osborne y Fabiola Martínez siguen disfrutando de una maravillosa relacicón entre ellos por el bien de sus hijos y por los muchos años de cariño y matrimonio que han compartido.Tras conocer las palabras de Fabiola en las que ha asegurado que aún no han llegado a un acurdo de divorcio porque Bertín pretende ser 'demasiado generoso' con ella y no le gustaría ser una mantenida, el cantante ha respondido muy sincero y con una sonrisa en la boca sentenciando: "Me han educado así, qué queréis". Tras una comida con amigos de lo más entretenida en la que Bertín ha demostrado que se encuentra perfectamente tras la separación, el cantante se marchó en un coche que le esperaba explicando que entre él y su todavía mujer no existen ningún tipo de diferencias: "No, hombre, no. Pero bueno, os agradezco que estéis aquí aguantando el tirón pero me largo".Orgulloso de sus hijas y del maravilloso trabajo que han hecho todas juntas en su último trabajo con la firma Hoss Intropia, Bertín asegura que la elegancia, el saber estar y la educación la han aprendido en casa desde pequeñas: "Hombre, han aprendido en casa".