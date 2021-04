Baloncesto/NBA.- Marc Gasol resurge con los Lakers en su vuelta a Toronto

29/12/2020 Marc Gasol (Lakers) DEPORTES ADAM PANTOZZI/NBA



MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



El pívot español Marc Gasol ha celebrado su vuelta a Toronto, donde se proclamó campeón de la NBA, completando una de sus mejores actuaciones de la temporada y contribuyendo a la victoria de Los Angeles Lakers sobre los Raptors (101-110), mientras que New Orleans Pelicans han caído frente a Atlanta Hawks (123-107).



Tras el reciente fichaje del pívot Andre Drummond por los Lakers, Gasol respondió sobre la pista del Amalie Arena, donde demostró su versatilidad para sumar 13 puntos, 9 rebotes, 5 asistencias y 4 tapones y ganarse las alabanzas tras el partido de su entrenador Frank Vogel, quien no obstante le recordó que le espera la suplencia.



De nuevo sin sus estrellas LeBron James y Anthony Davis, que siguen de baja por lesión, el equipo angelino batió a unos Raptors que están lejos de sus mejores días y ocupan la undécima posición en la Conferencia Este.



Talen Horton-Tucker (17 puntos) lideró la buena faena colectiva de los Lakers, con hasta siete jugadores en dobles dígitos de anotación, dentro de un partido bronco, ya que en el primer cuarto una tangana acabó con las expulsiones del local OG Anunoby y el visitante Montrezl Harrell. Pese al esfuerzo de Pascal Siakam (27), el equipo canadiense encajó una derrota más contundente de lo que indicó el marcador final.



Por su parte, Willy Hernangómez pasó desapercibido con los Pelicans, ya que apenas pudo sumar un rebote en seis minutos. Su equipo no pudo responder al acierto ofensivo de los Hawks, que registraron un récord histórico de la NBA al embocar un 11/11 en triples en un solo cuarto, dato inédito hasta la fecha.



--ESTADÍSTICAS DE JUGADORES ESPAÑOLES.



MARC GASOL: 13 puntos, 9 rebotes, 5 asistencias y 4 tapones.



WILLY HERNANGÓMEZ: 1 rebote.