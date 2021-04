Atlanta Hawks vence a New Orleans Pelicans por 123-107

Atlanta Hawks ganó como local a New Orleans Pelicans por 123-107 en una nueva jornada de la NBA. En la anterior jornada, los jugadores de Atlanta Hawks ganaron en casa contra Golden State Warriors por 117-111, por lo que tras el partido acumularon cinco triunfos seguidos, mientras que los de New Orleans Pelicans también derrotaron a domicilio a Houston Rockets por 115-122. Atlanta Hawks, tras el partido, se queda en puestos de Play-off con 27 victorias en 51 partidos disputados. Por su parte, New Orleans Pelicans se quedaría fuera de los puestos de Play-off con 22 victorias en 50 partidos jugados.

En el primer cuarto hubo varios movimientos en el marcador y acabó con un resultado de 25-29. Después, durante el segundo cuarto remontaron los locales hasta empatar el partido, de hecho, consiguieron un parcial de 10-0 durante el cuarto, el cual terminó con un resultado parcial de 36-32. Tras esto, los equipos llegaban al descanso con un 61-61 en el luminoso.

El tercer cuarto tuvo como protagonistas a los locales, incrementaron la diferencia hasta un máximo de 17 puntos (104-87) hasta concluir con un resultado parcial de 46-29 y un 107-90 total. Por último, en el último cuarto recortó distancias el equipo visitante, aunque no lo suficiente para poder vencer el partido y el cuarto finalizó con un resultado parcial de 16-17, terminando de esta forma el partido con un resultado final de 123-107 a favor de los locales.

Durante el partido, destacaron las actuaciones de Trae Young y Bogdan Bogdanovic, que consiguieron 30 puntos, 12 asistencias y un rebote y 21 puntos, cuatro asistencias y cuatro rebotes respectivamente. Por su parte, en el equipo visitante destacaron Zion Williamson y Lonzo Ball por sus acciones en el encuentro, con 34 puntos, dos asistencias y cinco rebotes y 12 puntos, 11 asistencias y nueve rebotes respectivamente.

Tras ganar este partido, en el próximo choque Atlanta Hawks se verá las caras con Memphis Grizzlies en el State Farm Arena. Por su parte, New Orleans Pelicans se verá las caras con Brooklyn Nets en el Barclays Center.