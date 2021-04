Apple empezará a implementar nuevas notificaciones de privacidad en próximas semanas

Imagen de archivo del logo de Apple Inc. en la entrada de la tienda Apple en la Quinta Avenida en Manhattan, Nueva York, Estados Unidos. 16 de octubre, 2019. REUTERS/Mike Segar/Archivo

7 abr (Reuters) - Apple Inc dijo el miércoles que en las próximas semanas comenzará a hacer cumplir una nueva regla de notificación de privacidad que firmas de publicidad digital como Facebook Inc han advertido que afectará a sus ventas. Apple dijo que los avisos serán obligatorios cuando su sistema operativo iOS 14.5 esté disponible en las próximas semanas, aunque no dio una fecha precisa.

Los avisos únicos requerirán que el desarrollador de la app solicite permiso al usuario antes de que realizar un seguimiento de las actividades "en las aplicaciones y sitios web de otras empresas". Los expertos de la industria de la publicidad digital han dicho que la advertencia podría hacer que muchos usuarios rechacen el permiso.

La firma anunció la medida en junio, pero dijo en septiembre que retrasaría el cambio para dar tiempo a los anunciantes digitales para adaptarse. Algunos desarrolladores ya están mostrando el aviso de forma voluntaria.

Apple ha dicho que está proporcionando a los desarrolladores herramientas de publicidad alternativas antes del cambio. Una proporciona una forma para que los anunciantes que ejecutan anuncios de instalación de apps vean cuántas personas instalaron una aplicación después de la campaña publicitaria sin divulgar información sobre usuarios individuales.

Otra herramienta, llamada administración de clics privados, brinda a los anunciantes una forma de medir cuándo un usuario hace clic en un anuncio dentro de una app y es llevado a una página web, pero sin revelar datos sobre el usuario individual.

Aunque las herramientas están destinadas a ser usadas por desarrolladores de software, Apple agregó información sobre ellas a una de sus guías de privacidad para consumidores el miércoles.

Facebook dijo en diciembre que planeaba mostrar la notificación emergente porque no quería que los usuarios de iPhone de Apple perdieran el acceso a sus aplicaciones.

(Reporte de Stephen Nellis en San Francisco; editado en español por Carlos Serrano)