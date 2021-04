Anabel Pantoja desembarca en Madrid dispuesta a darlo todo para defender a Omar Sánchez en 'Supervivientes'

01/01/1970 Anabel Pantoja y su novio EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 7 (CHANCE)



A falta de un día para el inicio de la nueva edición de 'Supervivientes' Anabel Pantoja ha desembarcado en Madrid muy ilusionada por el debut de Omar Sánchez en un reality y dispuesta a darlo todo para defender como se merece a su novio en los platós.



Con ropa deportiva, sola y cargada con una gran maleta; así ha llegado a la capital la colaboradora, que deja su 'paraíso' particular en Las Palmas para instalarse por unos días en Madrid y volver a televisión casi dos meses después de dejar, por tiempo indefinido, 'Sálvame', incapaz de soportar la presión por su falta de posicionamiento público en la guerra entre su tía, Isabel Pantoja, y su primo, Kiko Rivera.



Sin demasiadas ganas de hablar, Anabel ha confesado que se encuentra "muy bien" y, sin nervios por la aventura que está a punto de vivir Omar en Honduras, asegura que el único consejo que le ha dado a su novio es que "no hiciera lo que yo" (en referencia a su corto y decepcionante paso por 'Supervivientes').



Desvelando que está preparada para volver a televisión, Anabel ha evitado sin embargo de los nuevos frentes que rodean a su familia después de que Asraf Beno confesase en 'Viva la vida' que Isabel Pantoja no ha vuelto a llamar a Isa ni a su hijo Albertito desde el cumpleaños del pequeño a comienzos de marzo, aunque había prometido al niño ir a buscarlo algún día al colegio para celebrar sus 7 años. Muy molesta, la sobrina de la tonadillera ha zanjado la cuestión con un "no voy a hablar nada de eso ¿vale?", haciendo gala una vez más del carácter altivo de los Pantoja del que tanto se ha hablado en los últimos tiempos.