AMP.- Irán.- Rohani habla de "una nueva página" y muestra disposición a negociar con el Grupo 5+1 si EEUU es "honesto"

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



El presidente de Irán, Hasán Rohani, ha hablado este miércoles de "una nueva página" tras los últimos contactos en Viena sobre el acuerdo nuclear y ha mostrado la disposición de Teherán a negociar con el Grupo 5+1 en caso de que Estados Unidos muestre "honestidad".



El mandatario ha manifestado que "si Washington muestra seriedad y honestidad, Irán puede negociar con el Grupo 5+1 --integrado por Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania-- en un periodo corto de tiempo", según ha informado la agencia iraní de noticias Tasnim.



Así, ha reiterado que es necesario que Estados Unidos dé el paso de retirar las sanciones impuestas al país y se reintegre en el acuerdo de cara a que las autoridades vuelvan a cumplir todos los puntos del acuerdo nuclear de 2015, del que Washington se retiró de forma unilateral en 2018.



Rohani ha manifestado además que Estados Unidos ha reconocido la derrota de la campaña de "máxima presión" iniciada por el expresidente Donald Trump y ha defendido que "el Gobierno iraní gestionó los problemas y resistió de una forma que no deja duda de la derrota del enemigo".



"Durante los últimos días estamos presenciando una nueva página en la revitalización del acuerdo nuclear. Todos los firmantes del acuerdo han llegado a la conclusión en Viena de que no hay una solución mejor que el acuerdo y que no hay otra vía que la aplicación total del mismo", ha argüido, tal y como ha recogido la agencia iraní Mehr.



En este sentido, ha resaltado que Estados Unidos han mostrado su disposición a unas negociaciones directas o incluso indirectas a través del resto de países firmantes del acuerdo, antes de agregar que las declaraciones desde Washington sobre una vuelta al acuerdo aún han de ser "verificadas" para comprobar su autenticidad.



Las palabras de Rohani han llegado un día después de que la Unión Europea (UE) señalara la apertura de un proceso en el seno de la comisión conjunta del acuerdo nuclear iraní para asegurar la vuelta de Estados Unidos al pacto, así como garantizar que Irán se compromete con el cumplimiento integral del mismo.



"Existe unidad y ambición para un proceso diplomático conjunto con dos grupos de expertos sobre implementación nuclear y levantamiento de sanciones", dijo el vicesecretario general del Servicio de Acción Exterior de la UE, Enrique Mora, quien anunció que "intensificará" los contactos con todas las partes, incluido Washington, durante los próximos días.



Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, alertó del peligro de que "Irán vuelva, y esta vez con respaldo internacional, a un camino que le permitiría desarrollar un arsenal nuclear, está a la vuelta de la esquina".



"No podemos volver al peligroso plan nuclear porque un Irán nuclearizado es una amenaza existencial y una gran amenaza para la seguridad de todo el mundo", sostuvo el primer ministro durante una reunión con el bloque parlamentario del Likud.



Así, 'Bibi' resaltó que "es necesario actuar contra el régimen fanático en Irán, que simplemente amenaza con eliminarnos de la tierra". "Siempre sabremos como defendernos por nosotros mismos de aquellos que buscan matarnos", zanjó, según informaciones recogidas por el diario israelí 'The Jerusalem Post'.



ENCUENTRO EN VIENA



La reunión de Viena fue anunciada por la comisión conjunta de seguimiento del acuerdo nuclear firmado en 2015 tras su reunión de la semana pasada, en la que no participó Estados Unidos y en la que los países integrados en el pacto expresaron su "compromiso" por mantenerlo en pie pese a la retirada unilateral de Washington en 2018.



Antes de la misma, el portavoz del Gobierno iraní, Alí Rabie, había rechazado cualquier opción de mantener conversaciones con Estados Unidos en Viena y reiteró que cualquier contacto dependerá de que Washington retire las sanciones y vuelva al acuerdo nuclear.



Las autoridades iraníes han anunciado la retirada de sus compromisos sobre varios de los puntos del acuerdo, lo que ha provocado el temor en el resto de firmantes de un posible colapso del pacto. Sin embargo, Teherán ha defendido en todo momento que estos pasos pueden revertirse si Estados Unidos retira las sanciones y vuelve al acuerdo.



Teherán ha rechazado además las exigencias estadounidenses y han incidido en que fue Washington el que se retiró de forma unilateral del acuerdo e impuso sanciones, por lo que exige que sea Estados Unidos el que vuelva al acuerdo antes de poner condiciones. Asimismo, ha rechazado incluir en las negociaciones su programa de misiles.