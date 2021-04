Afganistán.- El presidente de Afganistán es sometido "con éxito" a una operación de próstata en Kabul

Mueren dos civiles por la explosión de una bomba en el este del país



El presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, fue sometido "con éxito" el martes a una operación de próstata en un hospital de Kabul, según ha confirmado él mismo a través de su cuenta en la red social Twitter.



"Esta tarde he sido sometido a una operación de próstata en el Hospital Sardar Mohamed Daud Jan por parte de los experimentados doctores de este hospital", ha dicho. "Me gustaría dar las gracias a médicos y enfermeras por completar con éxito la operación", ha agregado.



El asesor de la Presidencia Shahusain Murtazaui ha indicado que el presidente se encuentra bien y ha confirmado que ha sido dado de alta este miércoles. "La confianza del presidente en el hospital público y en los doctores de esta tierra es un signo de confianza nacional", ha manifestado, según ha informado la cadena de televisión afgana Ariana.



Ghani, de 71 años, presentó recientemente una nueva propuesta de paz del Gobierno para intentar desencallar las negociaciones. El plan es similar al planteado recientemente por Estados Unidos, si bien tiene algunas diferencias fundamentales sobre puntos rechazados de plano por Kabul.



Afganistán ha experimentado un repunte de la violencia durante los últimos meses a pesar del acuerdo entre los talibán y Estados Unidos en febrero de 2020 y de las conversaciones de paz entre el grupo y el Gobierno afgano, cuyas delegaciones pactaron en diciembre la 'hoja de ruta' para el proceso.



En este contexto, al menos dos civiles han muerto y otras 18 personas han resultado heridas, entre ellas varios miembros de las fuerzas de seguridad, por la explosión de una bomba en la ciudad de Jalalabad, capital de la provincia de Nangarhar (este).



Fuentes sanitarias citadas por la cadena de televisión afgana Tolo TV han indicado que "cuatro de los heridos están en estado crítico", por lo que no se descarta que el balance de fallecidos aumente en las próximas horas. Por el momento ningún grupo ha reclamado la autoría del ataque.



La comunidad internacional ha intentado destrabar el proceso a través de una cumbre celebrada hace en marzo en la capital de Rusia, Moscú, que contó con la participación de delegaciones de ambas partes. Asimismo, está prevista otra reunión similar en abril en Turquía.