0-1. El argentino Barco le da un valioso triunfo al Atlanta sobre el Alajuelense en Costa Rica

En la imagen un registro de Ezequiel Barco (i), atacante argentino del Atlanta United, quien anotó de penal el gol del triunfo de su equipo 0-1 sobre el Alajuelense, en el parido de ida de esta llave de los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf, en Alajuela (Costa Rica). EFE/José Valle/Archivo

San José, 6 abr (EFE).- Un solitario gol de penalti del argentino Ezequiel Barco le dio este martes un valioso triunfo al Atlanta United estadounidense en su visita al Alajuelense costarricense, por la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf.

El Atlanta jugó todo el segundo tiempo con un jugador menos debido a la expulsión del portero Brad Guzan y Barco marcó el gol al minuto 50 mediante un penalti polémico, ya que el árbitro hondureño Said Martínez vio una mano del zaguero José Salvatierra cuando la pelota se estrelló en su cara.

Esta victoria con 10 hombres es un envión anímico para el Atlanta que el próximo martes jugará con ventaja el partido de vuelta en casa.

En un intenso primer tiempo ambos equipos buscaron el arco rival y dispusieron de buenas ocasiones para anotar, ante lo que los porteros lucieron atentos.

Barco fue el encargado de comandar las jugadas ofensivas del conjunto norteamericano y asociarse con Mulraney y el ariete argentino Lisandro López.

Barco estuvo cerca de anotar con dos poderosos remates desde fuera del área. En el primero el portero Leonel Moreira logró desviar al tiro de esquina y en el segundo la pelota se escapó apenas afuera.

El Alajuelense intentó con la velocidad de Martínez y el cubano Hernández en el ataque, que lograron inquietar al portero Guzan.

En un mal pase hacia atrás de la defensa norteamericana llegó lo que parecía ser una jugada crucial para el resto del partido, pues Guzan salió desesperadamente y derribó fuera del área a Marcel Hernández, ante lo que el árbitro decidió expulsar al portero en el cierre del primer tiempo.

El portero argentino de 18 años Rocco Ríos Novo tuvo que entrar de cambio y debutar así con su nuevo equipo tras haberse incorporado a los entrenamientos apenas unos días atrás.

Todo hacía indicar que el partido se desequilibraba para el lado alajuelense, pero no fue así, ya que el Atlanta se puso en ventaja con el gol de Ezequiel Barco al minuto 50.

A partir de ese momento el Atlanta se paró ordenadamente en el campo y con Barco como director de orquesta siguió buscando jugadas de contragolpe.

Con el pasar de los minutos el Alajuelense apretó el acelerador y arriesgó al máximo en busca del empate con Bryan Ruiz como creativo y el cubano Hernández como punta de lanza.

El conjunto costarricense buscó insistentemente el juego aéreo de Hernández y Venegas y remates desde fuera del área de Adrián Martínez, pero no logró inquietar demasiado a Ríos Novo, quien respondió correctamente en las jugadas que participó.

- Ficha técnica

0. Alajuelense: Leonel Moreira; Daniel Arreola, José Cubero, Yurguin Román, José Salvatierra (Fernán Faerron, m.73); Alex López, Bryan Ruiz, Barlon Sequeira (Jurguens Montenegro, m.52), Adrián Martínez; Johan Venegas y Marcel Hernández.

Entrenador: Andrés Carevic.

1. Atlanta United: Brad Guzan; Miles Robinson, Anton Walkes, Santiago Sosa, George Bello; Brooks Lennon, Ezequiel Barco, Franco Ibarra (George Campbell, m.88), Emerson Hyndman, Jake Mulraney (Rocco Ríos, m.45); y Lisandro López (Josef Martínez, m.67).

Entrenador: Gabriel Heinze.

Árbitro: El hondureño Said Martínez. Expulsó a Guzan (m.43) y amonestó a Walkes, Ríos, Ibarra y Venegas.

Gol: 0-1, m.50: Ezequiel Barco, de penalti.

Incidencias: Partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf, disputado en el Estadio Alejandro Morera Soto de Alajuela, sin público debido a las restricciones ante la pandemia de la covid-19.

Douglas Marín