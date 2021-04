0-0. El Arcahaie haitiano saca el empate con Cruz Azul, en el duelo de ida

Wálter Montoya (i), del Cruz Azul de México, fue registrado este martes al disputar un balón con Thomas Richardson (d), del Arcahaie de Haití, durante el partido de ida de esta llave de los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf, en el estadio Félix Sánchez de Santo Domingo (República Dominicana). EFE/Orlando Barría

Redacción Deportes, 6 abr (EFE).- El Arcahaie de Haití sacó un empate sin anotaciones este martes en un partido de pocas emociones en Santo Domingo, en los octavos de finales de la Liga de campeones de la Concacaf.

Los Azules, líderes de Clausura mexicano, dominaron en la primera mitad. Tuvieron la posesión 67-33 a su favor, pero solo estuvieron cerca del gol una vez, en el minuto cuatro cuando el argentino Walter Montoya estrelló la pelota en el poste.

Arcahaie se plantó bien y en los últimos 20 minutos de la mitad inicial adelantó líneas, aunque de manera tímida, sin inquietar al guardameta Andrés Gudiño.

Cruz Azul, presente en la cancha con una alineación de suplentes, salió a buscar la victoria en el segundo parcial y pronto comenzó a merodear en el área rival.

Frustrado por no poder abrir el marcador, el peruano Juan Reynoso, entrenador de los mexicanos, envió a la cancha a su compatriota Yoshimar Yotún y a Adrián Aldrete, pero sirvió de poco. Aunque el equipo dominó con entradas por la banda izquierda fue detenido por un rival ordenado.

En el 88 Pedro Pacheco no pudo acomodarse para rematar un tiro libre, en la única jugada peligrosa de los celestes en la segunda parte.

El partido de vuelta se jugará el próximo martes en el estadio Azteca de la Ciudad de México.

- Ficha técnica:

0. Arcahaie: Gooly Elien; Gerson Gabriel, Johnciny Desronvill, Sylvenson Colin, Richkard Calixte; Ose Charles, Olnick Alesy, Wendy Louis-Jean (Clifford Thomas m.85), Kenley Hazard(Kervens Jolicoeur m.64); Mylove Dorvilien (Fabrie Latortue m.65), Richardson Thomas.

Entrenador. Michel Gabriel.

0. Cruz Azul: Andrés Gudiño; Jaiber Jiménez (Rodrigo Huascas m.78), Alexis Peña, Josue Reyes, José Martínez (Adrián Aldrete m.61); Elían Hernández, Rafael Baca (Yoshimar Yotún m.61), Misael Domínguez (Pedro Pacheco m.82), Alexis Gutiérrez; Walter Montoya, Santiago Giménez.

Entrenador: Juan Reynoso.

Goles: No hubo.

Árbitro: Kimbell Ward, de San Kitts & Nevis. Amonestó a Mylive Dorvillien, Kervens Jolicoeur y Wendy Louis-Jean.

Incidencias: Partido de ida de los Octavos de finales de la Liga de campeones de la Concacaf, celebrado en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, de Santo Domingo.