Wall Street evalúa otras variables para prever medidas de la Fed

(Bloomberg) -- Para darse una idea de lo que hará la Reserva Federal a continuación, los economistas de Wall Street deben intentar pronosticar nuevas variables, como la tasa de desempleo de la población negra.Ese cambio de enfoque podría contribuir al resultado que Jerome Powell, el presidente de la Fed, dice que quiere: una expansión económica que llegue a los rincones de la fuerza laboral que se han recuperado más lentamente en el pasado.

A medida que la economía estadounidense se recupera de la pandemia, Powell pone de relieve el tipo de métricas del mercado laboral que mostrarán a los funcionarios de la Fed cuando sea momento de aumentar las tasas de interés bajo su nuevo marco, que redefine explícitamente su objetivo de empleo máximo como “de base amplia e inclusivo”.

En lugar de mediciones generales, como el empleo en general y el crecimiento salarial, el enfoque se centra en los grupos que generalmente tardan más en recuperar el terreno perdido.

Esto significa un espacio destacado en el panel de Powell para métricas como la tasa de desempleo de la población negra, el crecimiento salarial de los trabajadores de bajos ingresos y la participación en el mercado laboral entre los estadounidenses sin educación universitaria.

Esos indicadores muestran que aún queda un largo camino por recorrer. Y si los inversionistas absorben ese mensaje, ayudará a reforzar el apoyo económico que proporciona la política fácil de la Fed.

Más claridad

Los empleadores agregaron 916.000 estadounidenses nuevamente a las nóminas en marzo, en el primero de lo que se espera sea una serie de grandes meses para la contratación a medida que Estados Unidos despliega las vacunas y las industrias de servicios reabren. El desempleo cayó a 6%, desde un máximo cercano al 15% en abril pasado.Pero el desempleo de la población negra fue del 9,6%, y la participación en la fuerza laboral de los graduados de secundaria sin educación universitaria se mantuvo cerca de los niveles más bajos en décadas, en 54,9%.Autoridades de la Fed han resaltado variables como estas, aunque no dejen en claro su jugada en una eventual decisión sobre cuándo elevar las tasas de interés. Observadores de la Fed inevitablemente presionarán para obtener más claridad a medida que se acerca el primer aumento, que formuladores de política no proyectan para antes de finales de 2023.

