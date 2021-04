"Vamos a seguir luchando", afirma Klopp

El técnico del Liverpool, Jürgen Klopp, consideró que la derrota fue justa tras perder 3-1 con el Real Madrid este martes en la ida de cuartos de final de la Champions, advirtiendo que "vamos a seguir luchando".

"No merecimos ganar, no hemos jugado lo suficientemente bien y esa es mi principal preocupación, especialmente en la primera mitad", dijo Klopp en la rueda de prensa posterior al encuentro.

El técnico del Liverpool se quejó de las pérdidas de balón de su equipo, poniendo el acento en la mejoría de su juego en la segunda mitad.

"En la segunda parte hemos jugado mejor, hemos intentado crear alguna situación difícil contra un Real Madrid que ha jugado muy bien y hemos marcado un gol que es el punto positivo de la noche", añadió Klopp, que también se quejó de la actuación arbitral.

"No me ha gustado cómo hemos jugado en la primera mitad, no estábamos en el juego, está bastante claro y tenemos que ser autocríticos", dijo el técnico del Liverpool.

"Si quieres ir a semifinales, tienes que merecerlo con el rendimiento en el campo, no fue así, ahora tenemos la presión y tenemos que hacer un buen partido" en Anfield la próxima semana, advirtió.

"Tenemos que luchar hasta el final y eso es lo que vamos a hacer. Esta noche el resultado ha sido muy bueno para el Real Madrid, pero nosotros vamos a seguir luchando. Tenemos otra oportunidad, pero tenemos que jugar mejor", aseguró Kloop, quien lamentó la falta de aficionados en Anfield.

