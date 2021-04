Uruguay reitera que no controlará la covid-19 con un Estado "policíaco"

Según el informe diario publicado este lunes, Uruguay alcanzó los 119.958 casos acumulados del coronavirus (24.770 personas con la infección en curso, 404 de estas en cuidados intensivos). EFE/ Raul Martínez/Archivo

Montevideo, 6 abr (EFE).- En momentos donde atraviesa un rebrote de la primera ola de covid-19, en torno a los 3.000 contagios promedio diarios y 30 fallecidos por día, Uruguay sostiene que no controlará la pandemia con un Estado "policíaco" y continúa apelando a la libertad responsable de sus ciudadanos.

Así lo indicó este martes el presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, luego de mantener un encuentro en la Torre Ejecutiva de Montevideo con el presidente del país, Luis Lacalle Pou; el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, y el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas.

"Hay una serie de propuestas que no son aplicables como estados policiacos o de militarización para tratar de evitar circulaciones. Obviamente por parte de los que estamos en el Gobierno, especialmente el presidente de la República, no se comparte ese tipo de ideas", sostuvo.

De acuerdo con esto, Cipriani indicó que se debe ser "muy cauteloso" con las medidas que se adoptan ya que estas deben cuidar la salud.

"Una persona que pierde el trabajo, que se deprime por estar encerrada es una persona que va a estar enferma no de coronavirus, de otra cosa", enfatizó.

Por otra parte, el presidente de ASSE apuntó que en la reunión evaluaron la situación de la vacunación en el país, la que calificó como "exitosa" debido al alto número de inoculados.

De igual manera, dijo que hay que aumentar esa cifra ya que en todas partes del mundo quedó "demostrado" que cuando crece la vacunación "bajan las complicaciones".

En este momento, según el monitor web desarrollado por el Ministerio de Salud Pública, en Uruguay ya han sido inoculadas 739.157 personas con la primera dosis de la vacuna china CoronaVac o la estadounidense Pfizer y 110.163 con la segunda.

Finalmente, Cipriani advirtió que "está mal" que la gente diga que el Gobierno "solo quiere aumentar las camas de terapia intensiva".

"Eso no es así, pero lo que sí es moral para parte nuestra del Gobierno es tenerlas que aumentar para que todos los uruguayos puedan tener un lugar de atención si los llegan a necesitar", concluyó.

Según el informe diario publicado este lunes, Uruguay alcanzó los 119.958 casos acumulados del coronavirus (24.770 personas con la infección en curso, 404 de estas en cuidados intensivos).

Además, durante esa jornada sumó 45 muertes y alcanzó las 1.146 desde que se decretó la emergencia sanitaria el 13 de marzo de 2020.