Teresa Bueyes defiende a Nuria Bermúdez y comenta sobre Rocío Carrasco: "Todo teatro"

MADRID, 6 (CHANCE)



El testimonio de Rocío Carrasco en televisión sigue dejando 'perjudicados' tras la emisión de cada nunevo capítulo, en esta ocasión ha sido el turno de Nuria Bermúdez que ha dejado claro a través de su abogaa Teresa Bueyes que ella no tiene nada que ver con el testimonio de Rocío, tanto es así que ni si quiera la conoce.Dispuesta a tomar acciones legales en contra de la protagonista de la serie documental por intromisión a la intimidad, Teresa Bueyes deja claro que su representada no quiere formar parte del revuelo mediático que se ha formado tras la emisión de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. "Rocío dijo que Nuria Bermúdez le había llamado para felicitarle ciertos documentos en relación con el divorcio e insinúa que le hicieron una encerrona para que le hicieran unas fotos con Fidel y hacer desaparecer a Rocío. Esto es mentira, Nuria jamás ha tenido ninguna conversación con Rocío Carrasco, no la ha llamado nunca, no la conoce de nada" argumenta la abogada.Con algunos desencuentros con Rocío Carrasco a sus espaldas, Teresa le pide a Rocío Carrasco que mire su pasado antes de señalar con el dedo la actuación de otras personas: "Rocío Carrasco más bien se lo debería de hacer mirar, ella sí que ha estado en tramas con el señor abogado que tenía que era Saavedra, como muy bien sabéis está condenado por estafa gracias a una querella que yo levé en nombre de Javier Rigau". Aunque la actual mujer de Fidel Albiac ha logrado el apoyo de muchos rostros conocidos tras hacer público el sufrimiento que lleva viviendo desde hace años, Teresa Bueyes tiene muy clara su opinión al respecto: "Nada, no me creo nada de esta mujer, todo teatro".