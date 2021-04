Tenis.-AMP.- Tenis.- Muguruza comienza firme la gira de tierra y Sorribes se despide a las primeras de cambio en Bogotá

(Amplía con victoria de Arruabarrena en Bogotá)



La tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza comenzó con firmeza la gira de tierra batida con una sólida victoria en su estreno en el torneo de Charleston (Estados Unidos) ante la polaca Magdalena Frech (6-1, 6-3), mientras que en Bogotá, Sara Sorribes no pudo trasladar sus buenas sensaciones de la pista dura y cayó eliminada ante la italiana Sara Errani por un doble 7-5.



Después de no acabar con las mejores sensaciones en Miami, Muguruza recuperó sensaciones en su primer contacto con la arcilla y se metió en la segunda ronda de la cita estadounidense con mucha autoridad y sin excesivos problemas.



La de Caracas asentó su victoria sobre Frech, 159 del ranking de la WTA, principalmente en su poderío con el servicio, con el que sólo perdió cuatro puntos y únicamente cedió dos bolas de rotura en todo el encuentro.



La primera manga no tuvo excesiva historia. La polaca ganó su primer servicio para igualar a un juego, pero la doble campeona de 'Grand Slam' replicó con cinco juegos consecutivos y adjudicársela. En la segunda, hubo algo más de igualdad, con los servicios de ambas dando pocas concesiones.



Pero con 3-3 en el marcador, Muguruza aguantó el saque de Frech y lo acabó quebrando en su quinta pelota de 'break' para coger ventaja y sellar posteriormente, con otra rotura, su pase a una segunda ronda donde se medirá a la kazaja Yulia Putintseva.



Por su parte, en Bogotá, no tuvo tanta suerte una Sara Sorribes que venía de firmar una gran primera parte de la temporada lo que le había aupado hasta el 'Top 40' mundial. La castellonense, segunda cabeza de serie en la tierra batida colombiana, no pudo avanzar ante una veterana como la italiana Sara Errani, finalista de Roland Garros en 2012, que se impuso por un doble 7-5.



Fue un duelo marcado por la poca seguridad de ambas con sus servicios. En total hubo 14 roturas y 26 opciones de 'break', siendo la castellonense la más perjudicada, tras perder hasta en ocho ocasiones su saque.



Errani llevó la iniciativa en el primer set y se llegó a poner 4-2 arriba, antes de que la española reaccionase para ponerse 4-5 y servicio. No lo aprovechó y la italiana se terminó por llevarse el set y coger fuerzas para el segundo donde se puso 5-1. Sorribes no se rindió e igualó el choque, pero le volvió a fallar el saque cuando buscaba su suerte en la 'muerte súbita'.



Mejor le fueron las cosas a Lara Arruabarrena en la cita colombiana, su primera en la WTA en más de un año y a la que se clasificó desde la fase previa. En su debut en el cuadro principal ante la colombiana Jessica Plazas, 982 del mundo, se mostró arrolladora con una clara victoria por 6-0, 6-1. La italiana Jasmine Paolini, sexta favorita, será su siguiente rival.