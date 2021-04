Sam Mendes contará con Olivia Colman para su próxima película

En la imagen un registro de la actriz británica Olivia Colman, en Hollywood (California, EE.UU.). EFE/David Swanson/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 6 abr (EFE).- La actual candidata al Óscar a mejor actriz de reparto, Olivia Colman ("The Father"), protagonizará la próxima película que Sam Mendes escribirá y dirigirá tras la aclamada "1917".

El proyecto, titulado "Empire of Light", unirá dos de los nombres más respetados en la industria cinematográfica, pues Colman aspira a ganar el Óscar por segunda vez tras vencer hace dos años con "The Favourite", mientras que Mendes acumula 33 nominaciones a los premios de la Academia de Hollywood, con 12 victorias, gracias a cintas como "American Beauty".

Para completar el equipo estelar, el cineasta contará con Roger Deakins ("Blade Runner 2049") en la dirección de fotografía, una unión que dio excelentes críticas en "Skyfall" y "1917".

Lo único que se conoce de la trama es que narrará una historia de amor ambientada en la costa sur de Inglaterra durante los años 1980, según anunció la productora Searchlight este martes.

El estreno está previsto para otoño de 2022.

Colman ha recibido este año algunas de las mejores críticas de su carrera por su papel junto a Anthony Hopkins en "The Father", una cinta que se mete en la piel de un hombre que sufre demencia senil y sus acompañantes.

La actriz británica ha sido nominada a los Globos de Oro, los BAFTA y los premios del Sindicato de Actores, además de los Óscar.

Por su parte, Mendes cuenta con dos largometrajes que figuran entre las mejores películas de las últimas décadas, la ganadora del Óscar a mejor película "American Beauty" (1999) y "1917" (2019), que perdió frente a otra obra maestra como "Parasite".

"Empire of Light" será el primer proyecto que escribe en solitario.