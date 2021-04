Rusia descarta una alianza militar con China y reitera su compromiso con la India

EFE/EPA/RUSSIAN FOREIGN AFFAIRS MINISTRY

Nueva Delhi, 6 abr (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, descartó este martes una alianza militar entre el Kremlin y China, al tiempo que confirmó el compromiso de su Gobierno en mantener la cooperación militar con la India.

"No, lo hemos precisado en nuestras relaciones bilaterales al más alto nivel, en la cumbre Rusia-China, donde dijimos que nuestras relaciones son las más altas en la historia, pero no persiguen el objetivo de establecer una alianza militar", garantizó Lavrov.

La afirmación del jefe de la diplomacia rusa fue hecha durante una rueda de prensa conjunta con su homólogo indio, S. Jaishankar, a propósito de su visita oficial de dos días a Nueva Delhi.

Las dudas sobre una alianza militar Rusia-China surgen en un año en el que se disparó la tensión diplomática y militar entre Nueva Delhi y Pekín a raíz de una serie de choques fronterizos sobre sus territorios en disputa.

"Nuestros amigos indios tienen la misma posición que nosotros, creemos que (las alianzas militares) son contraproducentes, creemos en la cooperación inclusiva para algo y no contra alguien", añadió, descartando especulaciones sobre cualquier acuerdo de este tipo.

Lavrov había expresado en el pasado la posición neutral del Gobierno ruso frente a los roces entre China y la India, asegurando que ambos países tienen los recursos suficientes para subsanar las diferencias por su cuenta.

RELACIONES MILITARES CON LA INDIA

Además, Rusia y la India han cerrado importantes acuerdos técnico-militares que incluyen el suministro de misiles antiaéreos S-400, uno de los orgullos de la industria armamentista rusa que garantizan el derribo de objetivos aéreos -desde cazas hasta misiles de crucero- a una distancia de hasta 250 kilómetros.

El trato se cerró pese a las críticas y advertencias de posibles sanciones por parte de Estados Unidos.

"No soy yo quien afirmó que EEUU ejerce presión sobre la India, pero EEUU habla abiertamente (de sanciones) cuando cualquier país quiere firmar acuerdos con Rusia sobre la venta de armas", dijo Lavrov al respecto, al tiempo que aseguró que cualquier acción de Washington tendrá una respuesta recíproca.

Aún así, Rusia ha reiterado a la India el compromiso de "profundizar la cooperación militar", afirmó el ministro ruso, quien aclaró sin embargo que no abordaron en esta visita nuevas adquisiciones de S-400 o las posibles sanciones estadounidenses.

Rusia también ha vendido sus sistemas antimisiles a China y ha suministrado una batería S-400 a Turquía.