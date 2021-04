Reino Unido aplicará por primera vez vacunas de Moderna Inc.

A vial on top of a box of Covid-19 vaccine, manufactured by Moderna Inc., in cold storage at the Covid-19 vaccination center inside France's national velodrome in the Saint-Quentin-en-Yvelines district of Paris, France, on Wednesday, March 24, 2021. The French government aims to have immunized 10 million people by mid-April, 20 million in mid-May and 30 million mid-June -- slightly less than half of the total population.

(Bloomberg) -- El miércoles, el Reino Unido comenzará a aplicar la vacuna Moderna Inc., reforzando el programa británico de inmunización contra el covid-19 en medio de preocupaciones sobre la vacuna de AstraZeneca Plc y un déficit de dosis.

El secretario de Salud, Matt Hancock, dijo que la vacuna de Moderna se ofrecerá primero en el oeste de Gales. La versión será la tercera vacuna aprobada que se ofrece en Gran Bretaña, junto con la de AstraZeneca y la de los socios Pfizer Inc. y BioNTech SE. Su lanzamiento sería aproximadamente dos semanas antes de lo esperado.

El Reino Unido ha ordenado 17 millones de la vacuna de dos dosis de Moderna, suficiente para inmunizar a 8,5 millones de personas.

El éxito del programa de vacunación es crucial para la ambición del primer ministro, Boris Johnson, quien pretende reabrir completamente la economía del Reino Unido el 21 de junio. El martes, el ministro trató de tranquilizar a la gente sobre la vacuna Astra en medio de las continuas preocupaciones en Europa sobre los posibles efectos secundarios.

Más tarde se supo que las vacunas aplicadas a niños en un estudio desarrollado por Astra y la Universidad de Oxford se habían detenido, al tiempo que el regulador de medicamentos del Reino Unido investiga casos raros de coágulos de sangre en adultos. En el ensayo de los niños, no han surgido problemas de seguridad, indicó Oxford.

“El Gobierno del Reino Unido ha asegurado las vacunas en nombre de toda la nación y el programa de vacunación ha demostrado que nuestro país trabaja mejor en conjunto”, dijo Hancock en un comunicado enviado por correo electrónico. “Dondequiera que vivas, cuando recibas la llamada, acude a vacunarte”, señaló.

