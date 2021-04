Putin firma ley que le permite optar por dos mandatos más en Rusia

CentralPutin firma ley que le permite optar por dos mandatos más en RusiaMoscú, 5 Abr 2021 (AFP) - El presidente ruso, Vladimir Putin, de 68 años, firmó este lunes la ley que le permite presentarse a dos nuevos mandatos presidenciales de seis años, abriendo la puerta a su continuidad en el Kremlin hasta 2036.Esta ley, publicada en el diario oficial del gobierno ruso, la adoptó el parlamento en marzo, tras un referéndum constitucional celebrado en julio de 2020.Tras llegar al poder en el año 2000, Putin ha eliminado en dos décadas toda competencia política real, poniendo coto a la oposición y a los medios de comunicación independientes. Siempre se ha negado a hablar de su sucesión.En teoría, el presidente ruso debería haberse retirado al final de su mandato actual en 2024, ya que la legislación rusa no autoriza más de dos mandatos presidenciales consecutivos.Pero según el texto promulgado este lunes, esta restricción "no se aplica a aquellos que ocupaban el cargo de jefe de Estado antes de la entrada en vigor de las enmiendas a la Constitución" aprobadas por referéndum en 2020. - Vida eterna - "Que sigan adelante con una ley que conceda al presidente la vida eterna", ironizó en Twitter Evgueni Roijzmán, un detractor del Kremlin y ex alcalde de Ekaterimburgo, una de las ciudades más grandes de Rusia.El equipo del opositor encarcelado Alexéi Navalni reaccionó publicando un video del año 2000 en el que Putin dice que estar opuesto a que un presidente ruso permaneciera en el poder más de dos mandatos.La reforma ocurre cuando el presidente ruso goza de una popularidad superior al 60% según los sondeos, a pesar de la pandemia, una economía desacelerada y las reformas sociales impopulares de 2018.No es la primera vez que Putin está a punto de alcanzar el límite de dos mandatos consecutivos.Putin se retiró al finalizar su segundo mandato, en 2008, instalando en el Kremlin a su primer ministro, Dmitri Medvédev. Tras este intermedio, fue reelegido presidente en 2012, pese a un gran movimiento de protesta.Luego, la duración del mandato presidencial fue ampliado de cuatro a seis años y Putin fue reelecto en 2018 con 76% en la primera vuelta, sin oposición real. - Principios conservadores e inmunidad - La ley promulgada incluye también nuevas requisitos para los candidatos presidenciales. Ahora deben tener al menos 35 años, residir en Rusia desde al menos 25 años y no haber tenido nunca una ciudadanía extranjera o un permiso de residencia permanente en otro país. La revisión votada en el verano introduce también en la Constitución principios conservadores deseados por el presidente como fe en Dios, matrimonio reservado a los heterosexuales y educación patriótica. También otorga inmunidad a los presidentes rusos incluso después de dejar el cargo.Retrasado una semana por la pandemia de covid-19, el referéndum del año pasado, cuyo resultado no despertaba la menor duda, finalizó oficialmente con la victoria del sí con el 77,92% de los votos y una participación del 65%, según cifras oficiales.Navalni había calificado esta consulta de "gran mentira" y la oenegé Golos, especializada en el monitoreo de elecciones, la denunció como un atentado "sin precedentes" a la soberanía del pueblo ruso.tbm/alf/mis/mb -------------------------------------------------------------