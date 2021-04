Nueva York creará un fondo de ayuda a indocumentados de 2.100 millones de dólares

El gobernador de Nueva York Andrew Cuomo. EFE/EPA/BRENDAN MCDERMID / Archivo

Nueva York, 6 abr (EFE).- El estado de Nueva York incluirá en sus nuevos presupuestos un fondo de 2.100 millones de dólares de ayuda a los trabajadores indocumentados afectados por la crisis de la pandemia y que no han recibido apoyo público, una demanda enarbolada por numerosos grupos civiles estatales.

Este monto está incluido en el acuerdo alcanzado por el gobernador neoyorquino, Andrew Cuomo, y los legisladores, y que fue anunciado este martes.

Un breve comunicado de la oficina del gobernador explica que se han aprobado distintos fondos para apoyar a los colegios (29.500 millones), para promocionar la economía verde (29.000 millones), para el alivio del alquiler a las personas afectadas por la crisis (2.400 millones) o para promover la recuperación de los pequeños negocios (1.000 millones), entre otros.

La ONG Make the Road, que pedía un monto de 3.500 millones para ayudar a los "trabajadores excluidos", dio las gracias a los legisladores que presentaron esta iniciativa a la Asamblea legislativa.

"Entreguémoselo a los neoyorquinos que han sido llamados esenciales pero que han sido excluidos de todo tipo de ayuda", aseguró Make The Road.

Make The Road Nueva York, una de las asociaciones que más se ha movilizado en favor de este fondo, también mostró su satisfacción por la aprobación de una ayuda total de 4.200 millones a centros educativos para los próximos tres años "para garantizar recursos igualitarios para colegios en comunidades negras, morenas y de bajos ingresos".

En términos globales, el plan aprobado prevé unos gastos totales de 212.000 millones de dólares, de los cuales 111.000 estarán dedicados a gastos operacionales y, además, "cierra el déficit" en el que había incurrido el estado debido a la caída de los ingresos por impuestos como consecuencia de la crisis económica aparejada a la pandemia de la covid-19.

Los nuevos presupuestos también incluyen la legalización de las apuestas deportivas a través de aplicaciones móviles y la reforma de las residencias de ancianos, envueltas en una agria polémica durante la pandemia debido al alto número de muertes causado por el coronavirus.

El Gobierno Federal se ha comprometido a enviar un fondo general de 12.600 millones de dólares y otro adicional para programas educativos y de salud.

"Gracias a la sólida gestión fiscal del estado y al esfuerzo incesante para garantizar el apoyo federal que exigía la pandemia, no solo equilibramos nuestro presupuesto, sino que también estamos haciendo inversiones históricas para reimaginar, reconstruir y renovar Nueva York después de la peor crisis económica y de salud en el último siglo", dijo Cuomo, citado en el comunicado.