México y EEUU evalúan permitir nuevas actividades en su frontera común

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. EFE/ Carlos Ramírez/Archivo

Ciudad de México, 6 abr (EFE).- México y Estados Unidos evalúan la apertura de su frontera común para nuevas actividades tras meses con el tránsito terrestre limitado a viajes esenciales entre ambos países, informó este martes el canciller mexicano, Marcelo Ebrard.

En la rueda de prensa desde Palacio Nacional, una periodista cuestionó sobre la reapertura de la frontera norte de México, con Estados Unidos, tras los avances en la vacunación en ambas naciones.

"No se prevé levantar todas las restricciones de un día a otro. De un mes a otro, no se ve eso pronto. Pero lo que sí vamos a hacer es revisar las actividades en función de la evolución de la pandemia y de la vacunación del lado de México", dijo el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) desde Palacio Nacional.

Subrayó que se está "en comunicación con Estados Unidos" y adelantó que se está tratando de reducir el "impacto económico lo más pronto posible".

Y puede ser que las medidas a tomar sean "diferentes" en cada ciudad fronteriza.

El 21 de marzo de 2020, México y Estados Unidos cerraron sus fronteras para viajes no esenciales, es decir, aquellos con fines recreativos o turísticos.

Y el pasado 18 de marzo, coincidiendo con una nueva ola migratoria, México anunció que restringiría su tránsito terrestre también en su frontera sur, alegando que se debía frenar la propagación del coronavirus.

La frontera de México con Estados Unidos, que se extiende a lo largo de más de 3.000 kilómetros, es además una de las más activas del mundo con más de un millón de personas que cruzan cada día y se intercambian bienes y servicios por un valor de 1.700 millones de dólares diarios.

México registra 2.251.705 casos, 204.399 decesos por la covid-19 y ha inyectado unos 9,3 millones de vacunas.

Mientras que Estados Unidos suma 30,8 millones de contagios, más de 555.000 muertos y más de 107 millones de personas -el 32,4 % de la población- ha recibido al menos una dosis.