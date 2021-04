Los nominados a los Óscar podrán viajar a EE.UU. como trabajadores esenciales

EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 6 abr (EFE).- Los nominados a los próximos Óscar finalmente podrán viajar a Los Ángeles (EE.UU.) al ser considerados como trabajadores esenciales, según una carta que la Academia de Hollywood ha enviado a los invitados de la gala del 25 de abril.

La misiva, publicada este martes por la revista Variety, explica las condiciones que los participantes deberán cumplir, como una cuarentena de 10 días sin contacto con personas externas y tres pruebas PCR: antes de viajar, al aterrizar y el día de la ceremonia.

De esta manera, la organización se acercaría a su principal propósito, una gala sin videollamadas, después de asegurar que no serían una opción para participar en el evento a diferencia de otras entregas de premios como los Globos de Oro o los Emmy.

Su postura no estuvo exenta de alguna crítica, especialmente tras el confinamiento impuesto en países como Francia o el Reino Unido, donde se iban a preparar sedes alternativas, y las recientes extensiones de las restricciones de viaje internacional.

Con la nueva medida parece que será más fácil acudir a Hollywood para los nominados que vivan fuera de Estados Unidos y sus acompañantes, siempre que aterricen antes del 17 de abril y comuniquen sus planes de viaje con antelación.

"Si viaja al condado de Los Ángeles desde fuera de California, debe ponerse en cuarentena durante 10 días después de su llegada y no puede interactuar con nadie durante esos 10 días", indica la carta.

La intención primordial de los Óscar es que todos los nominados a mejor canción actúen en directo en la ciudad californiana, lo que, por ejemplo, plantea una delicada situación para Laura Pausini, que se encuentra en Italia y que opta a la estatuilla por "Io sì" de la cinta "La vita davanti a sé".

Para hacerlo de manera segura, los responsables han reservado Union Station, la estación central de trenes de Los Ángeles, donde han diseñado un espacio al aire libre para la entrega de los premios.

También se espera que parte de los Óscar tenga lugar en el Dolby Theatre, el hogar tradicional de la gran fiesta del cine que este año se ha planteado como una película en directo.

"Mank", con diez candidaturas, es la película más nominada de los Óscar de la pandemia, en los que "Nomadland", con seis opciones de estatuilla, figura como principal favorita tras arrasar en esta extraña temporada de premios de Hollywood.