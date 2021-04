GM anuncia la producción de la versión eléctrica de la "pickup" Silverado

En la imagen, Mark Reuss, presidente de GM. EPA/TANNEN MAURY/Archivo

Washington, 6 abr (EFE).- General Motors (GM) escaló la creciente competición por el liderazgo del segmento de vehículos eléctricos en Estados Unidos con el anuncio este martes de la producción de una versión eléctrica de su camioneta "pickup" Silverado, lo que enfrenta a la compañía con los fabricantes Tesla y Ford, que ya han presentado productos similares.

El presidente de GM, Mark Reuss, anunció la producción de la Chevrolet Silverado eléctrica durante un evento en Factory ZERO, la planta de montaje de Detroit en la que el fabricante decidió concentrar inicialmente la producción de vehículos eléctricos (VE o EV en inglés).

Factory ZERO, la antigua planta de montaje Detroit-Hamtramck inaugurada en 1980, está siendo reconvertida con una inversión de 2.200 millones de dólares en una factoría con tecnología punta para la producción de los modelos eléctricos GMC Hummer "pickup" y todocaminos SUV, el Origin (un vehículo autónomo de la subsidiaria Cruise) y ahora el Silverado eléctrico.

"(El Chevrolet Silverado VE será) diseñado de cero como una camioneta 'pickup' eléctrica, aprovechando lo mejor de nuestra tecnología Ultium y la capacidad probada de nuestro Silverado actualmente en producción. Silverado será totalmente eléctrica con una autonomía de más de 400 millas (640 kilómetros) con una carga completa", afirmó Reuss.

CUARTO VEHÍCULO ELÉCTRICO DE GM

Ultium es la nueva plataforma que GM ha desarrollado para vehículos eléctricos y sobre la que se están construyendo los primeros modelos de EV de la compañía, como los GMC Hummer, el Cadillac Lyriq y ahora el Chevrolet Silverado.

GM no reveló cuándo iniciará la producción de la Chevrolet Silverado eléctrica, mientras que Ford y Tesla ya presentaron sus camionetas "pickup" eléctricas.

El segmento de las camionetas "pickup" es el más rentable del mercado estadounidense y la Serie F de Ford es el vehículo de más ventas en Estados Unidos desde hace más de cuatro décadas.

El año pasado Ford vendió en Estados Unidos 787.422 unidades de la Serie F, cuyo principal vehículo es la camioneta "pickup" F-150. En 2019, las ventas de la Serie F supusieron para Ford unos 42.000 millones de dólares de ingresos, lo que representó el 27 % de los ingresos totales de la compañía.

Chevrolet vendió el año pasado 594.094 unidades de la Silverado, lo que la convirtió en la segunda "pickup" más popular de Estados Unidos tras la Serie F.

Ford ya ha anunciado que comercializará la F-150 eléctrica a mediados de 2022 mientras que Tesla dice que su Cybertruck estará disponible a finales de este año. Además de estos dos vehículos, el Silverado eléctrico se tendrá que enfrentar a camionetas como la R1T, que está siendo desarrollada por la empresa emergente Rivian.

PRODUCCIÓN PARA FINALES DE 2022

Aunque Reuss no anunció la fecha del inicio de la producción de la Silverado eléctrica y la presentación se realizó sin ofrecer imágenes del futuro vehículo, GM si dejó claro que puede desarrollar un vehículo eléctrico en solo 26 meses, la mitad del tiempo habitualmente necesario, lo que acelerará su comercialización.

Eso ha permitido que algunos analistas adelanten que las primeras unidades de la Silverado VE pueden empezar a ser producidas a finales de 2022 y que GM estaría preparándose para producir en 2023 unas 40.000 unidades del modelo.

La llegada de la Silverado VE a finales de 2022 permitiría a GM no dejar que Ford y Tesla tomen una gran ventaja en la lucha por el control del emergente sector de las camionetas "pickup" eléctricas.

Reuss repitió este martes que el futuro es eléctrico y de conducción autónoma, por lo que GM está invirtiendo para ser el líder de la nueva realidad del sector.

Solo este año, GM habrá invertido 7.000 millones de dólares en la electrificación de su gama de vehículos y para 2025 la cifra ascenderá a 27.000 millones. Para entonces, GM quiere lanzar 30 modelos eléctricos en todo el mundo.

"Este movimiento a VE y a vehículos autónomos es un cambio fundamental en el transporte individual y gracias a su personal, GM liderará el camino", afirmó Reuss.

"Los vehículos que saldrán de Factory ZERO cambiarán el mundo y cómo el mundo ve los vehículos eléctricos", añadió.