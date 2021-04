Fútbol/Champions.- Pochettino: "Es un desafío vencer, posiblemente, al mejor equipo del mundo"

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, afirmó que será un "desafío" poder vencer "posiblemente", al "mejor equipo del mundo", en referencia al Bayern Múnich, su rival desde este miércoles en los cuartos de final de la Liga de Campeones.



"Cualquier eliminatoria ofrece oportunidades para ambos equipos. El Bayern es campeón de Europa y campeón del mundo. Sabemos que es un gran equipo pero tenemos confianza en nuestras cualidades. Tenemos nuestras armas para intentar competir con ellos, con el debido respeto a este equipo. Aspiramos a ganar", dijo Pochettino en rueda de prensa.



"La final del año pasado no es un partido de referencia para nosotros. Nosotros, el cuerpo técnico, no estábamos allí. Solo éramos espectadores. Este tipo de enfrentamiento no tiene nada que ver con una final. No creo que sea una revancha. Para nosotros, es más un desafío vencer a un equipo tan fuerte como el Bayern, posiblemente, el mejor del mundo", añadió.



Preguntado sobre cómo abordará al Bayern, sobre todo en la parcela ofensiva, el técnico argentino recordó que "todos los equipos tienen características especiales". "El Bayern es un equipo bien organizado y de alta defensa con jugadores de ataque muy desequilibrados. Depende de nosotros encontrar la animación adecuada y que nuestras pérdidas de pelota se produzcan en zonas donde no nos pongamos en peligro. Todo pasa por conseguir un equilibrio", analizó.



Además, Pochettino explicó que todo el mundo se centra en Neymar y Mbappé. "Pero los once jugadores alineados serán los responsables de hacer el trabajo para asegurar la victoria", manifestó ante los medios.



Preguntado por las ausencias de su rival, Gnabry y Lewandowski, el preparador del PSG lamentó las mismas. "Nosotros también con Verratti, Icardi o Paredes en particular. Vivimos en un mundo complicado con este virus, además de lesiones. Cada cuerpo técnico debe adaptarse. La mejor cualidad que tenemos para mostrar es la adaptabilidad a este tipo de situaciones", finalizó.