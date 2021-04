Fútbol/Champions.- Pep Guardiola: "No fuimos inteligentes con el balón en el primer tiempo"

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, lamentó que no fueran "inteligentes con el balón" en la primera mitad del partido de este martes ante el Borussia Dortmund, pero cree que en la segunda mejoraron y tuvieron "oportunidades claras" para haber ampliado el marcador cuando dominaban por 1-0, y también advirtió que ajustará "algunas cosas" para la vuelta de la semana que viene.



"En la primera mitad no fuimos inteligentes con el balón. La segunda mitad fue mucho mejor y tuvimos dos o tres oportunidades claras de marcar un segundo o un tercero cuando estaba 1-0. Desafortunadamente no sucedió, pero luego encontramos el gol de la victoria y obviamente es mejor ganar que empatar", señaló Guardiola tras el partido al micrófono de 'BT Sports'.



El catalán recordó que para que el fútbol de su equipo funcione deben "construir bien el juego", pero también dio mérito a un Borussia Dortmund que "es un club típico de la Liga de Campeones". "Han jugado en esta competición durante muchos años y saben qué hacer, es un equipo fuerte y con buena calidad", advirtió.



"Con el ritmo y la calidad que ellos tienen, también era difícil hacer lo que queríamos hacer, pero el 2-1 es un buen resultado y tenemos otra oportunidad en una semana. Vamos a ir allí a marcar y a ganar el partido", añadió el de Santpedor.



Guardiola indicó que ahora revisará el partido de cara a la vuelta. "Ahora sabemos exactamente lo que hacen y ajustaremos algunas cosas para intentar ir allí y ganar el partido. Hemos ganado 27 de los últimos 28 partidos y ahora hay que pensar en el Leeds", sentenció.