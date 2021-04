Fútbol/Champions.- Lucas Vázquez, sobre su renovación: "Siempre fui del Madrid y siempre seré del Madrid"

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



El jugador del Real Madrid Lucas Vázquez realizó una valoración positiva del triunfo ante el Liverpool (3-1) en la ida de cuartos de final de la 'Champions League' y aseguró, al ser preguntado por su renovación, que "siempre" fue del Madrid y "siempre" será pase lo que pase antes de final de temporada, cuando finaliza su contrato.



"Me centro en el presente, este año estoy disfrutando mucho, tengo muchos minutos y me encuentro a gusto jugando. Eso me hace feliz y espero estar mucho más años felices. Siempre fui del Madrid y siempre seré del Madrid", dijo el lateral gallego en declaraciones a Movistar +.



Preguntado por el choque ante el Liverpool, Lucas Vázquez dijo que tienen que estar "felices". "El equipo hizo un gran partido, jugamos muy bien de principio a fin y el equipo estuvo muy metido siempre, sabiendo lo que nos jugábamos", añadió.



"Hemos jugado contra un rival de mucha entidad y mucho poderío, el resultado es muy bueno pero todavía nos queda la vuelta que será muy difícil tambien", sentenció el de Curtis tras el 3-1 logrado ante el conjunto 'red'.