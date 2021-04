Fútbol/Champions.- Klopp: "El árbitro no ha estado bien, pero él no ha perdido el partido"

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Liverpool, Jurgen Klopp, se quejó del árbitro tras la derrota contra el Real Madrid (3-1) en la ida de los cuartos de final de la 'Champions League', pero recordó que no ha sido su compatriota Felix Brych -el colegiado del encuentro- quién ha perdido el partido tras hacer una crítica a su actuación este martes.



"No entiendo (que no pitara), era una falta clara (de Lucas Vázquez). No ha estado bien y se lo he dicho. Le he dicho que era injusto con esa decisión, pero él no ha perdido el partido. Con un árbitro que hubiera estado bien habría sido suficiente", indicó Klopp en rueda de prensa.



"No hemos merecido ganar, no hemos jugado bien. Eso es lo que me preocupa. Hemos perdido muchos balones y pese a la buena inercia del comienzo, la perdimos rápido. Hemos pasado por situaciones inesperadas y el punto positivo es que marcamos un gol", añadió el alemán en relación al gol logrado por Mohamed Salah a los 51 minutos.



Preguntado por la presión de los merengues, el técnico 'red' afirmó que ya habían "analizado" el "contraataque" del Real Madrid. "Hemos perdido demasiados balones y les hemos facilitado esas contras. Para meternos en semifinales debemos hacer méritos y hoy no lo merecíamos. Lo bueno es que todavía queda otro partido", sentenció.



"Ellos han sido mejores. Pero podemos ponerles en dificultades", avisó Klopp de cara al partido de vuelta, que se disputará en Anfield la próxima semana. Además, el técnico germano recordó que ya perdieron contra el Barcelona 3-0 en la ida hace dos años y pudieron levantar el envite en su campo.



Sin embargo, el entrenador del Liverpool es consciente de que tendrán dificultades al seguir sin público. "Aquel día, el 80% de la remontada la hizo el público, pero ahora es diferente. Sí prometo que daremos el cien por cien para remontar y ya veremos qué pasa", sentenció Klopp.