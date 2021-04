Fútbol/Champions.- Conceiçao: "Quien no crea que es posible ganar al Chelsea no puede llevar la camiseta del Oporto"

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Oporto, Sergio Conceiçao, dejó claro este martes que "quien no crea" que pueden eliminar en los cuartos de final de la Liga de Campeones al Chelsea "no puede llevar" la camiseta de su equipo, y reconoció que habría preferido que el conjunto inglés no hubiese perdido el fin de semana porque "estas derrotas sirven de aviso".



"Creer es parte de esta casa. Sabemos lo que somos, nuestra historia, y creo que quien no crea que es posible ganar al Chelsea no puede llevar esta camiseta. Esta ambición que todos tenemos aquí, es evidente en nuestro día a día y lo más importante para nosotros es pensar en el futuro cercano que es el Chelsea", indicó Conceiçao en rueda de prensa recogida por la web del club.



El técnico portugués recalcó que "en la vida no hay nada imposible, sobre todo en el deporte en general y en el fútbol" y que no deben pensar en la diferencia de poderío económico entre ambos. "Cuando sales al campo, no piensas en que gastamos 25 millones de euros y el Chelsea, 250", advirtió.



Tampoco quiso darle más importancia a tener que jugar en el Ramón Sánchez-Pizjuán. "Por supuesto que nos gustaría jugar en el Dragão, pero no creo que haya mucha diferencia entre jugar en el Dragão o en el Sánchez-Pizjuán porque la fuerza del club, que es la afición, ha quedado fuera", comentó.



Para Conceiçao, el Chelsea "es un rival diferente a la Juventus en muchos aspectos, en su dinámica, en su proceso ofensivo y defensivo, y también en esquemas tácticos". "Somos conscientes de que vamos a tener una tarea muy difícil, pero también tenemos a nuestro equipo preparado y formamos parte de un club histórico", remarcó.



En este sentido, el preparador del Oporto no ve demasiado relevante que su rival venga de perder su primer partido desde la llegada de Thomas Tuchel y por 2-5 ante el West Bronwich. "Hasta este último partido había sido tremendamente competitivo, y cuando ocurren estas derrotas, sirve de aviso y para hacer sonar las alarmas, así que preferiría que hubiesen ganado el último partido", señaló.



"El Chelsea tiene varias fortalezas extremadamente difíciles de afrontar. Werner es un jugador que ataca constantemente en profundidad y tiene dos jugadores detrás, Ziyech y Havertz, que juegan muy bien como volantes por dentro. Por fuera, están Marcos Alonso y Reece James, que son muy buenos atrás. Tienen muchas fortalezas que son un verdadero desafío y motivación para prepararse para el juego", analizó Conceiçao.



Finalmente, puntualizó que "la estrategia sería exactamente la misma" si pudiese tener a su disposición a Sergio Oliveira, sancionado como Mehdi Taremi. "Hablamos del máximo goleador del equipo, un jugador importante cuya ausencia no es fácil de suplir, pero estoy aquí para encontrar soluciones. No vamos a cambiar la forma de jugar solo porque faltan dos jugadores habituales", sentenció.