Fútbol.- Marcelo Bielsa: "Guardiola es un hombre mágico, tengo una genuina admiración por lo que hace"

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Leeds United, Marcelo Bielsa, reconoce una vez más tener una "genuina admiración" por Pep Guardiola, "un hombre mágico" en el mundo del fútbol, mientras que cree que "el mayor elogio" para un técnico por parte de un jugador es que este "valore su sinceridad".



"Interpretar las decisiones novedosas que él incorpora a un juego ya es una forma de enamorarse del fútbol, es un hombre mágico, lo que él sabe hacer a mí me cuesta enormemente intentarlo y ya me di por vencido pero tengo una genuina admiración por lo que hace", expresa Bielsa durante su entrevista en 'Fever Pitch', el magazine sobre fútbol inglés que emite 'DAZN', donde muestra su devoción por un City "indescifrable".



Por otro lado, el 'Loco' considera que para él "el elogio máximo es haber obtenido, a través de un grupo de jugadores, acercar el juego que consigue a lo que el fútbol, como deporte, puede generar". "Todos los deportes tienen una potencialidad de belleza que es muy difícil de conseguir y es mucho más difícil de conseguir en una proporción alta", advierte.



En este sentido, a la hora de pensar "en grandes entrenadores" que han sabido llevar a cabo esto, se refiere a su compatriota César Luis Menotti, "que hizo algunos equipos donde el fútbol en sus posibilidades de belleza, él las conseguía en un porcentaje muy alto a través de un grupo de jugadores".



El argentino también reconoce que le incomoda el ser señalado "como referencia" y asegura que "lo que los jugadores, en general, valoran mucho y agradecen es que el entrenador no les mienta" y que la mayor dificultad de un técnico es la de "administrar a la vez intereses de un colectivo conformado por individualidades que necesitan coincidir en objetivos comunes, pero donde hay veces que los objetivos de uno perjudican a los de otro". "El mayor elogio es que el jugador valore la sinceridad del entrenador porque lo reconoce creíble y le otorga esa condición", añade.



Bielsa cree que el entrenador se enfrenta "a dos grandes escenarios", el que atañe a los medios de comunicación y lo que dicen, que no ve "relevante", y el que representa el aficionado, que "es tristeza o alegría". "Ese es el peso más difícil que carga un entrenador, eso es lo que nadie tiene demasiado presente y cuando termina el partido y te vas a tu casa y perdiste, tienes la tristeza de mucha gente a tu cargo", admite.