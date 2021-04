Fútbol.- El Gobierno Vasco defiende la "correcta actuación" de la Ertzaintza en las aglomeraciones por la final de Copa

VITORIA, 6 (EUROPA PRESS)



El portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha subrayado que la Ertzaintza actuó de forma "correcta" ante las aglomeraciones de personas que se produjeron en los últimos días en Bizkaia y Gipuzkoa, con motivo de la final de la Copa del Rey entre el Athletic Club y la Real Sociedad, aunque ha advertido de que "no hay dispositivo capaz de evitar" tales concentraciones, en las que se incumplió la normativa frente a la covid-19, "sin un compromiso personal" de aficionados y de los propios clubes deportivos.



Zupiria, en una comparecencia ante los medios de comunicación en Bilbao, se ha referido, de esta forma, a las celebraciones de las aficiones de Athletic y de la Real en las jornadas y horas previas a la final del pasado sábado, en algunas de las cuales, como en la que se produjo en la calle Licenciado Poza de Bilbao, se llegaron a quemar varios contenedores, lo que motivó la intervención de la Ertzaintza.



El portavoz del Gobierno Vasco ha recordado que en los días que transcurrieron entre el jueves y el domingo, la Ertzaintza tuvo que activar "múltiples dispositivos" en toda Euskadi por causa de las jornadas festivas de la Semana Santa.



Además, ha explicado que, en el caso de Bizkaia y Gipuzkoa, se desplegaron dispositivos especiales relacionados con la final de la Copa del Rey.



Zupiria ha afirmado que el Gobierno Vasco considera que la actuación de la Policía autonómica "fue correcta", y ha expresado su "respeto" hacia las decisiones adoptadas por los mandos policiales respecto a las medidas a adoptar durante esas jornadas en toda la comunidad autónoma.



EN LA CALLE Y EN CUADRILLA



En el caso de las celebraciones de aficionados del Athletic de Bilbao y de la Real Sociedad, ha explicado que tras las concentraciones del jueves y el viernes en Lezama y Zubieta, el sábado fue un día en el que, antes del partido, "muchos aficionados de ambos equipos decidieron pasar el día en la calle, en Bizkaia y Gipuzkoa, y juntarse con sus cuadrillas para animar a sus equipos".



Zupiria ha reconocido que "muchas" de esas reuniones desembocaron en "aglomeraciones y reuniones de más de cuatro personas", las cuales --según ha recordado-- "están expresamente restringidas por la normativa sanitaria en vigor".



En este contexto, ha asegurado que "no hay dispositivo capaz de evitar estas reuniones y aglomeraciones que se produjeron en toda Gipuzkoa y Bizkaia si no hay un compromiso personal de los aficionados, de las cuadrillas, de las familias y de los clubes para evitar estas situaciones".



El portavoz del Gobierno Vasco ha lamentado que "hubo mucha gente que decidió no hacer caso a las restricciones", y que optó por "disfrutar de un día de fiesta". Además, ha avisado de que "es probable que ahora mismo, haya aficionados en Gipuzkoa preparando un recibimiento para mañana en Anoeta" con motivo de la victoria de la Real en la final del pasado sábado.



LLAMADA A LA RESPONSABILIDAD



De la misma forma, ha considerado que es posible que aficionados del Athletic estén "preparando" ya otra celebración previa ante la nueva final que disputará el club bilbaíno el próximo día 17 ante el Fútbol Club Barcelona.



Por ese motivo, ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad" para evitar que se vuelvan a producir aglomeraciones de personas como las de los días pasados. "Estando como estamos en una situación de pandemia, son situaciones que nos exponen al contagio y a la transmisión de la covid", ha advertido.