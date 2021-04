En Londres, cientos de banqueros regresan a sus oficinas

The Goldman Sachs offices in London.

(Bloomberg) -- Cientos de banqueros más de JPMorgan Chase & Co. y Goldman Sachs Group Inc. han regresado a sus oficinas en Londres desde que el Gobierno del Reino Unido alivió sus normas de “permanecer en casa” el 29 de marzo.

Cerca del 15% del personal de JPMorgan en la ciudad, unas 1.800 personas, fueron a la oficina la semana pasada, un alza frente al 10% desde Navidad, según una persona familiarizada con el asunto. Goldman espera que la asistencia aumente en las próximas semanas a aproximadamente el 20% de sus cerca de 6.000 trabajadores en la capital del Reino Unido, dijo otra persona, que pidió no ser nombrada porque la información es privada.

Portavoces de los bancos declinaron hacer comentarios.

El Reino Unido está saliendo de su tercera cuarentena por covid y bancos de todo tipo buscan establecer futuras prácticas laborales. Algunas firmas financieras están comenzando a atraer a los empleados a oficinas desiertas, mientras que otras se han inclinado por el trabajo remoto.

“Las organizaciones tienen que entender lo que sus empleados necesitan y lo que les permitirá hacer mejor su trabajo”, dijo Allison English, subdirectora ejecutiva de la firma de investigación laboral Leesman. “La decisión ciertamente no es binaria tipo ‘en casa o en oficina’”.

El mercado inmobiliario está atento al regreso a oficinas. Un rascacielos de 37 pisos en el corazón de la ciudad se pondrá a la venta por 1.800 millones de libras (US$2.500 millones), según The Telegraph. El precio, un récord para un edificio de oficinas en Londres, pondrá a prueba el apetito de los inversionistas por espacios de oficina tras la pandemia.

Los banqueros que regresan también son bienvenidos por los administradores de la ciudad.

“Espero que en el transcurso de las próximas semanas y meses la gente comience a regresar a la ciudad”, dijo Sadiq Khan, alcalde de Londres, en una entrevista con Bloomberg Television el martes

