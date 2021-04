El PNUD insta a que el balotaje de los comicios regionales en Bolivia se lleve en paz

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Salvador Romero. EFE/Martin Alipaz/Archivo

La Paz, 6 abr (EFE).- El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Bolivia hizo un llamado este martes a que la segunda vuelta de las elecciones prevista en cuatro regiones del país para el domingo 11 de abril se desarrolle en paz y respetando las medidas de bioseguridad establecidas para evitar contagios de la covid-19.

En un encuentro con periodistas organizado por el Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz, la oficial electoral departamental del PNUD Bolivia Isabel Otero instó "a la ciudadanía y a los simpatizantes" de los partidos que disputarán la segunda vuelta a que se comprometan a que el proceso se desarrolle "en un ambiente de paz".

"La espera tranquila durante el proceso de cómputo de los votos y la aceptación de los resultados electorales son las garantías de un sistema democrático maduro", sostuvo Otero.

También instó a los electores a seguir las medidas de bioseguridad establecidas por el organismo electoral para la nueva jornada de votación.

El PNUD ha acompañado los procesos electorales recientes en Bolivia.

En las elecciones subnacionales celebradas el pasado 7 de marzo, el gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) ganó en primera vuelta tres de las nueve gobernaciones bolivianas, otras dos quedaron en manos de opositores y en cuatro regiones habrá una segunda vuelta este domingo.

En cuanto a los municipios, el MAS obtuvo dos de las diez alcaldías más importantes del país.

Es la primera vez que se celebrará una segunda vuelta para elegir al gobernador en las regiones de La Paz, Pando y Chuquisaca, mientras que Tarija ya vivió ese proceso en las elecciones subnacionales de 2015.

El presidente del TED La Paz, Franz Jiménez, destacó como un "hito histórico" la segunda vuelta en este departamento donde están habilitadas para votar 1.950.428 personas.

La Paz tendrá 9.358 mesas dispuestas en 1.184 recintos y 56.148 jurados electorales, según datos del tribunal departamental.

Jiménez confió en que en la segunda vuelta no se presenten los problemas que hubo en cuanto a la ausencia de jurados y la demora de apertura de mesas, ya que este proceso no será tan complejo como el de marzo.

El funcionario destacó que en esta ocasión se empleará una sola papeleta y no dos, como en las elecciones del 7 de marzo, lo que facilitará la verificación del material electoral que se entregue a los jurados y la correspondiente apertura de mesas.

La segunda vuelta en las cuatro regiones será observada por misiones electorales de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore), informó por su parte el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) boliviano, Salvador Romero, en un comunicado.

Asimismo, se prevé reutilizar material considerado "no sensible" que ya fue empleado en la primera vuelta, como ánforas y maletas electorales, para ahorrar recursos económicos y por "un motivo ecológico", según la misma fuente.

En cambio, se volvió a imprimir otro material como las boletas electorales, las actas de escrutinio y los certificados de sufragio, agregó el TSE.