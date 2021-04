El Gobierno de Panamá prorroga la amnistía tributaria ante la crisis por la pandemia

El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo. EFE/ Bienvenido Velasco/Archivo

Ciudad de Panamá, 6 abr (EFE).- El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, firmó este martes una ley que extiende hasta el 31 de agosto el pago de obligaciones tributarias no cumplidas al 31 de enero, como medida de alivio a los contribuyentes afectados por la pandemia y para incentivar la reactivación económica.

La Ley 208 del 6 de abril 2021 establece "que todas esas obligaciones tributarias no cumplidas desde el 31 de enero de 2021 y con fechas anteriores pueden llegar a arreglos y aprovechar la extensión de la amnistía tributaria ahorrándose el 85 % en intereses, recargos y multas", indicó un comunicado del Gobierno.

La extensión de la amnistía tributaria, según se explicó en la misiva oficial, "tiene un ingrediente social ya que, como resultado de la pandemia, miles de panameños se han visto afectados no solamente en su salud, sino en la economía de sus hogares producto del cierre de empresas y contratos suspendidos, así como la separación definitiva de sus labores".

El producto interno bruto (PIB) de Panamá cayó un 17,9 % y los ingresos tributarios en un 27 % en el 2020, al tiempo que la actividad económica se contrajo en 14,6 % en enero pasado a causa de las restricciones para frenar la covid-19, que en más de un año ha enfermado a 356.000 personas y matado a más 6.130 en el país.

Más de 20.000 empresas cancelaron el aviso de operación en los últimos 15 meses. El desempleo escaló desde 7,1 % en 2019 hasta el 18,5 % en septiembre pasado y la informalidad subió a más del 52 %.

El Ejecutivo proyecta que la economía crecerá entre un 4,5 % y un 5 % del PIB este año, cuando a partir de este segundo trimestre espera avanzar con más rapidez en el proceso nacional de vacunación contra la covid.