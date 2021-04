EE.UU. pide a Guatemala crear "condiciones habilitantes" para bajar la migración

El enviado especial de Estados Unidos para el Triángulo Norte de Centroamérica, Ricardo Zúñiga (i), saluda hoy al canciller de Guatemala, Pedro Brolo (d), durante una reunión en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en Ciudad de Guatemala (Guatemala). EFE/Esteban Biba

Ciudad de Guatemala, 6 abr (EFE).- Estados Unidos busca que Guatemala cree "condiciones habilitantes" para sus ciudadanos como el Estado de derecho, empleo, salud y educación, para minar así la migración, aseguró este martes el enviado especial de la Casa Blanca para el Triángulo Norte de Centroamérica, Ricardo Zúñiga.

En una declaración conjunta con el canciller de Guatemala, Pedro Brolo, el diplomático estadounidense se mostró sorprendido y agradecido por la atención de los diversos sectores del Gobierno, la sociedad y la comunidad internacional con las que se reunió en 18 horas de una gira de trabajo que comenzó el pasado lunes.

Antes de partir hacia territorio salvadoreño, donde continuará y culminará su visita por la región sin llegar a Honduras, Zúñiga subrayó que esas nuevas condiciones que buscan ambos Estados son necesarias "para que los guatemaltecos y otras personas de Centroamérica y México no tengan qué hacer sus futuros en los Estados Unidos".

La mejora de esas "condiciones habilitantes" generadoras de "una vida digna" también fueron centro de la conversación con el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, el pasado lunes por la tarde, precisó el funcionario.

Zúñiga dijo que la sola designación reciente de la vicepresidenta, Kamala Harris, por parte del Gobierno de Joe Biden, como encargada para atajar la crisis en la frontera mexicana, muestra con "claridad" "la importancia que Centroamérica tiene para Estados Unidos en este momento".

LAS CAUSAS DE LA MIGRACIÓN

El funcionario subrayó que la intención de la Administración de Joe Biden no se limita a "los asuntos puntuales vinculados a la migración, sino a las causas que están impulsando ese movimiento irregular desde Centroamérica hacia México, para llegar a EEUU".

Zúñiga puntualizó que en las charlas con los diversos sectores en Guatemala se habló de "los esfuerzos por parte de la Casa Blanca de crear vías legales para la migración, para que las personas no tengan que utilizar vías ilegales y peligrosas".

El enviado especial de la Casa Blanca aseguró que su Gobierno ha visto "infelizmente tragedias como la que ocurrió en México hace pocas semanas y que afectó al pueblo guatemalteco de una forma tan profunda", en referencia al asesinato de 19 personas (16 migrantes guatemaltecos) en enero pasado, en Tamaulipas, México, a manos del crimen organizado.

Para "evitar" la migración y tragedias semejantes, Zúñiga sostuvo que EE.UU. quiere asegurarse "que hay maneras y formas de acceder a la protección para las personas que prefieren esa protección".

LA AGENDA DE LA MISIÓN ESTADOUNIDENSE

Este martes, la misión estadounidense liderada por Zúñiga participó en reuniones temáticas en tres mesas de trabajo con funcionarios del Gobierno guatemalteco, organismos internacionales y otras entidades.

El lunes, tras su llegada al país, el enviado especial de Biden sostuvo encuentros con Giammattei, la Cancillería y representantes de la sociedad civil.

"Las delegaciones coincidieron abordar de manera coordinada el tema migratorio bajo un enfoque humanitario, donde se aborde el fenómeno en todo su ciclo (origen, tránsito y destino)", indicó la Cancillería guatemalteca en un comunicado compartido a periodistas tras la declaración conjunta de Zúñiga y Brolo, en la que no fueron admitidas preguntas.

El viaje de esta semana del enviado especial para el Triángulo Norte de Centroamérica no contempla una visita a Honduras, cuyo presidente, Juan Orlando Hernández, ha sido vinculado recientemente al narcotráfico tras la condena hace una semana por dicho delito en EE.UU. de su hermano, Juan Antonio "Tony" Hernández.

El Triángulo Norte de Centroamérica, compuesto por Guatemala, El Salvador y Honduras, es una de las regiones más pobres y violentas del planeta, según diversos estudios de organismos internacionales.

Cada año, más de 500.000 personas procedentes de estos tres países intentan emigrar de manera ilegal a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida, incluyendo miles de menores de edad.