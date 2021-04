Diakhaby confirma en un vídeo que recibió insultos racistas, Cala lo niega

El defensa del Valencia, Mouctar Diakhaby, reiteró que recibió insultos racistas del jugador del Cádiz Juan Cala, quien negó este martes los mismos, dos días después de un incidente que llevó al Valencia a abandonar brevemente un partido liguero.

"Después de dos días estoy más tranquilo y quiero hablar, en Cádiz el domingo hay una jugada en la que un jugador me insulta", afirmó Diakhaby en un vídeo en sus redes sociales, precisando el insulto.

"Eso es intolerable, yo no puedo pasar eso, habéis visto todos mis reacciones, eso no se puede pasar en la vida normal y sobre todo en el fútbol que es un deporte de respeto", añadió el jugador francés del Valencia.

En el partido liguero que ganó el Cádiz 2-1 el domingo, los jugadores valencianistas se fueron del campo después que Diakhaby asegurara haber recibido insultos racistas por parte del jugador rival Juan Cala.

Durante el partido, el jugador valencianista se desentendió del juego y se encaró con Cala, advirtiendo al colegiado que iba a abandonar el encuentro, siendo secundado por el resto de sus compañeros.

El encuentro se reanudó unos 10 minutos después, ya que ambos equipos decidieron regresar al césped, aunque Diakhaby, se quedó en los vestuarios, siendo sustituido por Hugo Guillamón.

Cala, por su parte, aseguró este martes en rueda de prensa que nunca insultó al jugador valencianista.

El futbolista del Cádiz precisó que en un "lance del juego con el jugador (Diakhaby), recibo un golpe, reclamo como todo el mundo y corriendo para atrás, el jugador me increpa, yo me vuelvo, le digo 'Dejame en paz' y sigo para adelante", explicó Cala.

El defensa del Cádiz relató que en ese momento Diakhaby se fue hacia él diciendo que le había lanzado un insulto racista.

"Le digo 'tranquilizate que no he dicho eso', me empuja, le vuelvo a decir 'tranquilizate que no he dicho nada'", precisó Cala, que calificó de "circo" todo lo ocurrido desde el domingo y amenazó con recurrir a los tribunales.

"Me han juzgado antes de terminar el partido, sin escuchar mi versión", añadió Cala, insistiendo en que "no hay racismo en el fútbol español".

LaLiga ya ha abierto "un procedimiento interno de investigación y con los vídeos" del partido para aclarar lo ocurrido, adelantó el lunes el presidente del campeonato, Javier Tebas.

