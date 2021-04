Desisten en Brasil de cambiarle el nombre al Maracaná

Vista general del estadio Maracaná. EFE/ Antonio Lacerda/Archivo

Río de Janeiro, 6 abr (EFE).- La Asamblea Legislativa del estado brasileño de Río de Janeiro desistió este martes de la idea de rebautizar al legendario estadio Maracaná con el nombre de Edson Arantes do Nascimento - Rei Pelé.

Pese a que la Ley que cambiaba el nombre ya había sido aprobada un mes atrás y sólo le faltaba la venia del gobernador interino de Río, Carlos Castro, para ser sancionada, el legislativo regional desistió de echarla a andar y pidió que se vetara el proyecto.

El anuncio lo hizo este martes el presidente de la Cámara, André Ceciliano, uno de los autores del proyecto, que también fue impulsado por el exfutbolista Bebeto, campeón con Brasil del Mundial de Estados Unidos 1994 y ahora diputado de Río.

La Ley generó una intensa polémica en Brasil pues dejaba en el olvido al periodista Mario Filho, quien le da actualmente el nombre al estadio, para rendir un homenaje en vida al tres veces campeón mundial.

El cambio del nombre del estadio fue criticado no sólo por los familiares de Mario Filho sino también por historiadores, por gran parte de la prensa y hasta por la entidades regionales.

El mes pasado, el Ministerio Público de Río recomendó vetar el proyecto. Los fiscales dijeron que el nombre del estadio "integra la identidad cultural de Río" y que la medida violaría la herencia inmaterial de los aficionados.

Mario Filho fue el principal impulsor de la idea de que Brasil construyera el mayor estadio del mundo para el Mundial que el país organizó en 1950 y defendió que el mismo fuera erguido en el barrio Maracaná, próximo al centro de la ciudad, y no en una barriada lejana en la que la gobernación de entonces quería construirlo.

El periodista fue igualmente un importante cronista deportivo y organizador de torneos de fútbol de carácter nacional.

Inaugurado el 16 de junio de 1950, el Maracaná cumplió 70 años en 2020.