Denuncian el "grave estado" de varios opositores cubanos en huelga de hambre

El opositor José Daniel Ferrer señaló en un video grabado y emitido durante la rueda de prensa que mantendrán la huelga de hambre porque las causas que la motivaron "continúan y se agravan día a día". EFE/EMILIO LÓPEZ/Archivo

Miami, 6 abr (EFE).- Opositores cubanos de dentro y fuera de la isla denunciaron este martes que al menos seis de los 30 disidentes en huelga de hambre en Cuba se encuentran en "grave estado de salud" tras 18 días de protesta, mientras se incrementa el cerco policial.

En una teleconferencia organizada por Cuba Decide, miembros de la oposición criticaron las "detenciones violentas" hechas recientemente en las inmediaciones de la sede de la opositora Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), en la provincia de Santiago de Cuba, y que desde hace tres semanas se mantiene bajo un cerco policial.

El opositor José Daniel Ferrer señaló en un video grabado y emitido durante la rueda de prensa que mantendrán la huelga de hambre porque las causas que la motivaron "continúan y se agravan día a día".

"Seguimos con nuestra protesta y con nuestro llamado al mundo civilizado a alzar sus voces y a condenar este criminal proceder del régimen unipartidista imperante en nuestra nación", señaló Ferrer, visiblemente frágil, en el video en el que aparecen otros huelguistas, débiles y tendidos en camas.

El opositor, quien encabeza la protesta, señaló que la tarde del lunes su esposa, Nelva Ismarays Ortega; su hija de 16 años, Fátima Victoria Ferrer, y la activista Yaniris Popa fueron objeto de una "detención violenta" cuando querían asistir a la huelguista Niuvis Biscet, en muy mal estado de salud y que hasta ayer estuvo en huelga de hambre.

La detención ya la había dado a conocer Ferrer en un mensaje de Twitter publicado el lunes.

El opositor y ex preso político inició el 20 de marzo un ayuno -al que se sumaron activistas y simpatizantes dentro y fuera de la isla- para reclamar el fin de los actos de represión y hostigamiento contra los disidentes, así como contra el cerco policial que mantiene sitiada la sede de la Unpacu.

José Daniel Ferrer, de 50 años, integró el "grupo de los 75" disidentes en el año 2003 durante la ola represiva conocida como "primavera negra", liberados entre 2010 y 2011 con una licencia extrapenal tras un diálogo en el que mediaron la Iglesia Católica y el Gobierno español.

Rosa María Payá, de Cuba Decide, señaló que la situación es "crítica y urgente", en vista de que algunos de los huelguistas han sufrido sangrados, dolores de estómago, mareos y hasta han perdido el conocimiento durante unos minutos.

Criticó a las autoridades cubanas, en especial a Raúl Castro y al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, por esta situación en la que no solo se mantiene el cerco policial contra la sede de Unpacu sino que se niega la atención médica.

En esa línea, Berta Soler, de las Damas de Blanco, alertó durante una conexión telefónica de que las vidas de los huelguistas "corren peligro y puede darse un desenlace fatal porque al régimen no le importa", además de denunciar que "el régimen continúa militarizando esa zona (la sede de la Unpacu) para impedir que llegue la ayuda a los huelguistas".

La huelga de los disidentes mereció muestras de solidaridad de exiliados en Miami, entre ellos Orlando Gutiérrez, del Directorio Democrático Cubano; Sylvia Iriondo, presidenta de la organización del exilio cubano Madres y mujeres contra la represión (MAR por Cuba), o Marcell Felipe, presidente de la fundación Inspire America.

Todos ellos hicieron un llamado a la comunidad internacional para que "detenga la impunidad del régimen cubano" y en especial la de Raúl Castro y a Díaz-Canel, "quienes pueden tener pronto sangre en sus manos", como advirtió Payá.

"Esperamos acciones concretas tanto desde la Unión Europea como de los Gobiernos de todo América para detener la impunidad del régimen cubano", recalcó la opositora tras la emisión de un mensaje de solidaridad dado por la integrante del Parlamento Europeo Dita Charanzová.

La representante por Florida en el Congreso de EE.UU., María Elvira Salazar, y el eurodiputado por España José Ramón Bauzá prometieron en mensajes grabados defender la causa de los huelguistas.

En otro mensaje, los integrantes del dúo cubano Gente de Zona, Alexander Delgado y Randy Malcom, expresaron su apoyo a Unpacu y al Movimiento San Isidro, compuesto por artistas e intelectuales de la disidencia cubana.

"Que se acabe el régimen, la dictadura y que podamos tener nuestra voz en Cuba como se debe. Abajo la dictadura", señaló Malcom, quien junto a su compañero musical, entre otros músicos, han puesto sus voces a la canción "Patria y vida", convertida en un himno en favor de un cambio de sistema político en Cuba.