Cuba rebasa los 1.000 casos de covid-19 por octavo día consecutivo

Un hombre con mascarilla camina frente a una pared con un mensaje dedicado a Fidel Castro en La Habana (Cuba). EFE/ Yander Zamora/Archivo

La Habana, 6 abr (EFE).- Cuba superó este martes el millar de casos de covid-19, por octavo día consecutivo, al notificar 1.030 nuevos positivos, para un total acumulado de 81.640 contagios desde el inicio de la pandemia.

En la última jornada también se registraron 4 muertes, lo que eleva a 440 la cifra total de fallecidos por la enfermedad, según el parte diario del Ministerio de Salud Pública.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, calificó este martes de "alarmante" el promedio diario de casos registrado en los primeros días de abril y anunció en su cuenta de Twitter que en las próximas horas se anunciarán medidas de cierre más drásticas como las implementadas en las dos primeras olas de contagios registradas el año pasado.

La tercera ola por la que atraviesa actualmente el país comenzó a mediados de diciembre, tras la reapertura de los aeropuertos por fin de año, y mantiene a 10 de las 15 provincias cubanas en la fase epidemiológica, con La Habana como epicentro.

Las medidas de contención vigentes desde hace dos meses, como la limitación del horario nocturno del transporte público, el cierre de escuelas, bares, restaurantes y playas, la limitación de la llegada de vuelos o el aislamiento obligatorio en centros estatales para los contactos de casos positivos, no han logrado hasta el momento frenar la transmisión del virus.

De los 1.030 nuevos casos de este martes, diagnosticados al procesar 19.328 muestras, 1.021 son autóctonos y 9 importados.

En los hospitales permanecen ingresadas 25.468 personas: 5.273 casos activos -30 críticos y 44 graves-, 3.640 con síntomas sospechosos y el resto en vigilancia epidemiológica.

La Habana lidera los contagios de la fecha con 437, así como la tasa de incidencia de los últimos 15 días: 343,1 casos por cada 100.000 habitantes.

En esa provincia, de 2,2 millones de habitantes, rige un toque de queda nocturno y permanecen cerrados los centros educativos, restaurantes, bares y playas, entre otras medidas restrictivas.

Sin embargo, la escasez derivada de la crisis económica obliga a que la gente salga a la calle y haga largas filas para adquirir alimentos y otros productos básicos, lo cual dificulta la contención de la transmisión en la capital cubana.

Las provincias de Matanzas (161) y Granma (114) siguen a La Habana con la mayor cantidad de contagios.

El país desarrolla 5 vacunas propias contra el coronavirus, de las cuales Soberana 02 y Abdala se encuentran en la tercera y última etapa de ensayos clínicos para evaluar su eficacia.

En paralelo a esos ensayos, las autoridades sanitarias pusieron en marcha "estudios de intervención controlada" en La Habana y la zona oriental de la isla que prevén la administración masiva de esas vacunas, incluyendo a 1,7 millones de personas en la capital.

Ninguno de esos fármacos cuenta aún con autorización de uso de emergencia o registro, algo que las autoridades esperan lograr en torno al mes de junio.

"Pasarán meses para que Cuba quede completamente inmunizada. No basta con poner el hombro. Hay que poner actuación responsable. Por el bien de nuestras familias y de la Patria: distanciamiento, higiene y mascarillas", agregó en otro mensaje en Twitter el presidente del país.

El Gobierno cubano no ha adquirido vacunas en el mercado internacional ni forma parte del Mecanismo Covax creado con el auspicio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para favorecer un acceso equitativo a la inmunización en naciones de ingresos medios y bajos.