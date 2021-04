Coronavirus.- López Obrador dice ahora que sí se vacunará contra la COVID-19 para "disipar dudas"

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha asegurado que se vacunará este mes contra la COVID-19 para "disipar dudas", apenas 24 horas después de anunciar públicamente que no recibiría dosis alguna de momento porque ya tenía anticuerpos tras haber pasado la enfermedad.



El mandatario mexicano adelantó la semana pasada que sí se vacunaría y este lunes se desdijo, alegando que había consultado con los médicos que le atendieron cuando se contagió. "Llegaron a la conclusión de que tengo suficientes anticuerpos y no es indispensable por ahora que me vacune", declaró.



Sin embargo, finalmente se pondrá la vacuna en 15 y 20 días, según ha explicado él mismo este martes en rueda de prensa. Lo hará para "disipar dudas" y para "dar ejemplo" a la población sobre la necesidad de protegerse frente a una enfermedad que suma más de 2,2 millones de casos y 204.000 fallecidos en México.



López Obrador espera que para mayo ya estén vacunadas en México las personas mayores de 60 años y trabajadores en primera línea como los profesores. "Vamos bien", ha afirmado, según el diario 'Milenio'.