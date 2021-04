Canadá perderá 450.000 empleos del sector petrolífero, según estudio

Alrededor de 600.000 puestos de trabajo dependen, de forma directa e indirecta, del sector petrolífero y gasífero de Canadá. EFE/Larry W. Smith/Archivo

Toronto (Canadá), 6 abr (EFE).- Hasta 450.000 trabajadores del sector petrolífero y gasífero de Canadá perderán sus empleos de aquí a 2050 a medida que el país norteamericano implementa políticas para cumplir con sus objetivos medioambientales, según un informe dado a conocer este martes y que advierte a las autoridades canadienses del impacto social.

Alrededor de 600.000 puestos de trabajo dependen, de forma directa e indirecta, del sector petrolífero y gasífero de Canadá por lo que de cumplirse las previsiones del estudio realizado por el banco TD, la destrucción de empleo afectaría a tres cuartas partes del sector.

Canadá es el cuarto mayor productor de petróleo del mundo, sólo por detrás de Estados Unidos, Arabia Saudí y Rusia, según datos del Gobierno estadounidense.

En 2020 el país norteamericano produjo 5,29 millones de barriles de crudo al día, lo que supuso el 6 % de la producción mundial.

El informe de TD, una de las principales instituciones financieras de Canadá, advierte que si las autoridades canadienses no toman medidas para que los trabajadores del sector puedan capacitarse a otros sectores, el país vivirá una crisis similar a la que sufrió a finales del siglo XX y principios del XXI cuando centenares de miles de empleos desaparecieron del sector manufacturero por los cambios tecnológicos.

En 1980, el 19 % de la fuerza laboral canadiense estaba empleada en el sector manufacturero. En la actualidad esa cifra se ha reducido al 9 %.

TD advirtió que las consecuencias económicas de esa dramática destrucción de empleo "todavía se sienten hoy en día" con la desaparición de trabajos con salarios medios.

El informe reconoce que aunque la transición a una economía más verde y sin emisiones de gases con efecto invernadero creará nuevas oportunidades laborales, son necesarias políticas que permitan a los trabajadores afectados por la desaparición de empleos beneficiarse de la nueva bonanza.

Uno de los autores del informe, Francis Fong, señaló al periódico "The Globe and Mail" que se pensó que transición tecnológica del sector manufacturero transcurriría con facilidad pero que la realidad "fue mucho más complicada de lo que anticipamos".

"Creo que esta tiene el potencial de ser tan complicado sino mucho más turbio", declaró.

Los autores recomendaron que las autoridades canadienses trabajen con el sector para identificar las cualidades necesarias en el sector de energías limpias y concentrar las inversiones en las comunidades que resultarán más afectadas por la desaparición del empleo en el sector petrolífero.