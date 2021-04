Biden dice que no ha hablado con Powell y respetará independencia de la Fed

El presidente estadounidense, Joe Biden. EFE/EPA/OLIVER CONTRERAS

Washington, 6 abr (EFE).- El presidente estadounidense, Joe Biden, dijo este martes que desde que llegó al poder no ha hablado con el jefe de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) porque, al contrario que su predecesor, Donald Trump, quiere respetar la "independencia" del banco central.

Durante un acto en la Casa Blanca, Biden respondió que "no" a la pregunta de si había conversado con el presidente de la Fed, Jerome Powell.

"Creo que la Reserva Federal es una operación independiente, y desde que empecé mi Presidencia he querido dejar claro que no voy a hacer el tipo de cosas que se hicieron en la Administración pasada", afirmó Biden.

Sin mencionar directamente a Trump, el presidente recordó que su predecesor "hablaba con el fiscal general (de Estados Unidos) sobre a quién iba a procesar o no y en qué circunstancias, o le decía a la Fed lo que deberían hacer y lo que no".

"Por eso he sido muy escrupuloso respecto a no hablar (con Powell), pero sí hablo con la secretaria del Tesoro", Janet Yellen, explicó Biden.

Durante sus cuatro años de mandato, que terminaron en enero, Trump lanzó decenas de críticas a Powell, al que llamó entre otras cosas "enemigo" de Estados Unidos y le acusó de "no tener ni idea" de política monetaria, además de presionarle para rebajar los tipos de interés.

Esa actitud del ahora exmandatario generó incomodidad en los mercados financieros, dado que la independencia de los bancos centrales se considera uno de los elementos claves de la ortodoxia económica.

Trump mantuvo además varias reuniones en la Casa Blanca con Powell, al que llegó a plantearse despedir en 2018.

El mandato de Powell al frente de la Fed expira en febrero de 2022, y Biden tendrá que decidir si extiende su nominación para un nuevo periodo o si elige a otro candidato.

Powell, republicano de 68 años, fue nominado por Trump para presidir el banco central después de haber sido designado por el demócrata Barack Obama en 2012 como uno de los gobernadores de la Fed.

Actualmente, el banco central estadounidense mantiene los tipos de interés de referencia en torno al 0%, después de un recorte abrupto en marzo de 2020 con la llegada de la pandemia, y de un programa de multimillonarias inyecciones de liquidez a través de la compra de deuda.