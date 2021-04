Anticuerpos de vacuna de Moderna persisten al menos 6 meses

(Bloomberg) -- Los anticuerpos contra el covid-19 persisten durante al menos seis meses después de que los pacientes reciben la segunda dosis de la vacuna de Moderna Inc., según un nuevo análisis de resultados de laboratorio de 33 adultos sanos del ensayo de fase uno del fabricante de medicamentos.

El hallazgo, realizado por investigadores del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, la Universidad de Emory, Moderna y otros participantes, fue publicado como una breve reseña en el New England Journal of Medicine. Los investigadores habían publicado previamente resultados de seguimiento de tres meses del estudio de fase 1 en la misma revista.

“Nuestros datos muestran la persistencia de anticuerpos y, por lo tanto, respaldan el uso de esta vacuna para abordar la pandemia de covid-19”, escribieron los investigadores.

No obstante, debido a que se centró en las pruebas de laboratorio de muestras de sangre de un pequeño número de personas en el ensayo de fase 1 de Moderna, el estudio no midió directamente la duración de la eficacia de la vacuna en la práctica real.

Las acciones de Moderna subieron el martes hasta 6,4% en las operaciones de Nueva York.

