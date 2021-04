AMP2.- Coronavirus.- Italia registra su menor dato de casos de COVID-19 desde mediados de febrero

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



El Ministerio de Salud italiano ha notificado este martes 7.767 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, un balance diario inferior a los de los últimos días e inédito desde mediados de febrero, después de que el país haya adoptado restricciones adicionales con motivo de la Semana Santa.



Italia tiene acumulados 3.686.707 positivos por coronavirus desde el inicio de la pandemia, de los cuales 111.747 corresponden a personas ya fallecidas. El balance de víctimas mortales se ha actualizado con 421 muertes más con respecto a los datos del lunes, según la prensa italiana.



Las autoridades estiman que más de tres millones de personas han superado la enfermedad y hay alrededor de 555.000 casos activos.



Durante la jornada, el Gobierno de Italia ha ampliado las restricciones para los viajeros procedentes de otros países de la Unión Europea hasta el 30 de abril.



Así, según la información recogida en la página web del Ministerio de Salud italiano, seguirá siendo necesario someterse a una prueba diagnóstica de la COVID-19 48 antes de viajar, que tendrá que tener un resultado negativo, guardar cinco días de cuarentena y realizarse una segunda prueba hasta la fecha propuesta.



Por su parte, el ministro de Turismo italiano, Massimiliano Garavaglia, se ha referido a la reanudación del turismo en el país europeo y ha asegurado que "la intención del Gobierno es llegar con un cronograma al verano".



Aunque no ha dado fechas, ha avanzado que el 2 de junio --fiesta en Italia-- puede ser la fecha elegida. "El año pasado abrimos a mediados de mayo, no veo por qué no puede volver a ser así este año", ha señalado, según ha informado el diario 'Il Mesaggero'.



Asimismo, ha defendido la implantación de un pasaporte de vacunación contra la COVID-19 a nivel europeo, justificando que los "competidores" de Italia en materia de turismo "ya se están organizando". "Es un instrumento que debe implementarse a nivel europeo para evitar brechas competitivas", ha insistido.



MANIFESTACIONES CONTRA LAS RESTRICCIONES



Por otro lado, al menos un policía ha resultado herido y siete personas han sido detenidas en una manifestación ocurrida este martes en Roma contra las restricciones por el coronavirus.



Según la agencia de noticias ANSA, varias asociaciones de restauradores y comerciantes de ciudades italianas habían organizado protestas contra los cierres relacionados con el coronavirus en toda Italia.



En el caso de la protesta en Roma, comerciantes y restauradores se estaban manifestado en la Piazza Montecitorio para la reapertura de sus establecimientos hasta que, según las primeras investigaciones, varios grupos extremistas han participado en la protesta de forma violenta.



Medios locales han recogido que se han lanzado bombas de humo y botellas y la Policía antidisturbios ha tenido que actuar. Entre la congregación había personas sin mascarillas y un hombre vestido como Jacob Chansley, conocido por participar en el asalto al Capitolio del 6 de enero con la cara pintada con la bandera estadounidense y ataviado con un gorro de pelo y cuernos de bisonte.



En Milán se han reunido hasta 200 propietarios de restaurantes y locales para exigir la apertura de sus establecimientos y están previstas nuevas manifestaciones en los próximos días, según recoge 'La Reppublica'.