ViacomCBS comprará Chilevision a WarnerMedia buscando ganar mercado en América Latina

5 abr (Reuters) - ViacomCBS Inc dijo el lunes que acordó comprar el canal ​​Chilevision a a WarnerMedia, propiedad de AT&T Inc, por una suma no revelada, mientras el gigante de los medios busca aumentar su audiencia en América Latina.

La adquisición reforzará la cartera de ViacomCBS en América, que incluye los servicios de streaming Paramount+ y Pluto TV, así como el canal ​​argentino Television Federal SA (Telefe).

Las plataformas de streaming, que tuvieron un auge durante la pandemia de COVID-19, están invirtiendo cada vez más en contenido para atraer y retener a sus suscriptores en medio de una intensa competencia.

Chilevision, que transmite noticiarios, programas misceláneos y telenovelas, atrajo casi una cuarta parte de la audiencia televisiva total de Chile en 2020, según ViacomCBS.

"América Latina es uno de los mercados de más rápido crecimiento en el mundo y Chilevision será un impulsor clave de nuestra acelerada estrategia de streaming en la región", dijo Raffaele Annecchino, presidente y director ejecutivo de ViacomCBS Networks International.

En 2010, WarnerMedia, entonces conocida como Time Warner Inc, adquirió Chilevision, que estaba en manos del presidente chileno Sebastián Piñera, en un acuerdo estimado en 150 millones de dólares. (Reporte de Eva Mathews en Bengaluru. Editado en español por Rodrigo Charme)