Príncipe jordano Hamza, acusado de conspiración, dice que no acatará orden de arresto

El príncipe jordano Hamza bin Huséin, acusado de haber conspirado contra su hermanastro, Abdalá II, rey de Jordania, afirmó este lunes en un tuit que no acatará la prohibición de salir de su domicilio que le transmitió en la víspera el jefe de estado mayor jordano.

"Por supuesto que no acataré (las órdenes del jefe de estado mayor, el general Youssef Huneiti) cuando me dice que no estoy autorizado a salir, tuitear, comunicarme con la gente y que solo se me permite ver a mi familia", dijo el príncipe Hamza en una conversación telefónica, cuya grabación fue difundida.

El domingo, las autoridades jordanas afirmaron que desmantelaron un complot para "desestabilizar" el reino, en el que estaba implicado el príncipe Hamza bin Huséin, hermanastro del rey Abdalá, y que arrestaron a varios sospechosos.

El vice primer ministro jordano Ayman Safadi afirmó el domingo que los servicios de seguridad "habían seguido durante un largo periodo las actividades y los movimientos del príncipe Hamza bin Huséin, de Cherif Hasán ben Zaid y de Basem Awadalá (antiguo asesor del rey) y otras personas contra la seguridad y la estabilidad de la patria".

