Principales ganadores de los premios SAG 2021

Foto de archivo. Chadwick Boseman posa en un evento en Los Angeles, California, el 24 de noviembre de 2019 REUTERS/Danny Moloshok

5 abr (Reuters) - Los premios Screen Actors Guild (SAG) fueron entregados el domingo por la noche a las mejores interpretaciones en cine y televisión en 2020.

A continuación una lista de los ganadores en las principales categorías.

MEJOR ELENCO, PELÍCULA

"The Trial of the Chicago 7"

MEJOR ELENCO, SERIE DRAMÁTICA DE TELEVISIÓN

"The Crown"

MEJOR ELENCO, SERIE DE COMEDIA DE TELEVISIÓN

"Schitt’s Creek"

MEJOR ACTOR, PELÍCULA

Chadwick Boseman, "Ma Rainey’s Black Bottom"

MEJOR ACTRIZ, PELÍCULA

Viola Davis, "Ma Rainey’s Black Bottom"

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO, PELÍCULA

Youn Yuh-jung, "Minari"

MEJOR ACTOR DE REPARTO, PELÍCULA

Daniel Kaluuya, "Judas and the Black Messiah"

MEJOR ACTRIZ, SERIE DRAMÁTICA DE TELEVISIÓN

Gillian Anderson, "The Crown"

MEJOR ACTOR, SERIE DRAMÁTICA DE TELEVISIÓN

Jason Bateman, "Ozark"

MEJOR ACTRIZ, COMEDIA DE TELEVISIÓN

Catherine O'Hara, "Schitt's Creek"

MEJOR ACTOR, COMEDIA DE TELEVISIÓN

Jason Sudeikis, "Ted Lasso"

MEJOR ACTRIZ, SERIE LIMITADA DE TELEVISIÓN

Anya Taylor-Joy, "Gambito de Dama"

MEJOR ACTOR, SERIE LIMITADA DE TELEVISIÓN

Mark Ruffalo, "I Know This Much Is True"

(Reporte de Jill Serjeant; editado en español por Lucila Sigal)