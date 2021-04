"No me voy a esconder", dice jugador del Cádiz tras ser acusado de insulto racista

5 abr (Reuters) - El defensor del Cádiz Juan Cala ha asegurado que no se esconderá tras ser acusado de proferir un insulto racista contra Mouctar Diakhaby en la victoria de su equipo el domingo 2-1 ante el Valencia.

El español, que tuvo un altercado con Diakhaby que llevó al francés a decirle al árbitro que había sido objeto de un insulto racista, dijo que dará su versión de los hechos el martes.

Todo el equipo del Valencia abandonó el terreno de juego en señal de protesta después de que Diakhaby dijera que había sido agredido verbalmente, pero regresó después de que el árbitro les dijera que podían ser sancionados si no volvían al campo.

Diakhaby pidió ser sustituido porque no quería seguir jugando, y Cala, que marcó el primer gol, fue retirado por el entrenador Álvaro Cervera en el descanso.

El defensa español declaró el lunes a la cadena española Gol en el campo de entrenamiento del club que estaba tranquilo tras el incidente y que lo explicará todo en una rueda de prensa.

"Estoy muy tranquilo, no me voy a esconder", dijo. "La presunción de inocencia no existe en este país, por lo visto".

Cala no habló con los medios de comunicación ni se manifestó en las redes sociales tras el partido, aunque su entrenador dijo que el defensa le había dicho que no había insultado a Diakhaby.

El Cádiz dijo que se oponía al racismo y a la xenofobia "sea quien sea su autor", y añadió que "todos los autores de esos delitos, sean o no de nuestro equipo, deben pagar por ello".

Ni La Liga ni la Federación Española de Fútbol han anunciado si Cala está siendo investigado.

"LaLiga condena el racismo en todas sus formas", señaló la competencia en un comunicado. (Información de Richard Martin, editado en español por Tomás Cobos)