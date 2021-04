"No es una revancha", asegura Klopp

El técnico del Liverpool, Jürgen Klopp, mostró este lunes su deseo de imponerse al Real Madrid en la ida de cuartos de final de la Champions el martes, pero aseguró que "no es una revancha" de la final de 2018.

"No es una revancha. Así es la vida, nosotros hacemos todo por ganar siempre, a veces se pierde y vamos a intentar otra vez ganar", dijo Klopp en la rueda de prensa, previa al encuentro del martes en el estadio Alfredo Di Stéfano.

El técnico del Liverpool hablaba así al ser preguntado por la repetición de la final que el Real Madrid ganó 3-1 a los Reds en 2018 alzando su tercera Champions consecutiva.

"El Real Madrid no tiene nada que ver con el de 2018", añadió Klopp, asegurando que "mi motivación está al más alto nivel porque queremos ganar".

"Es la primera vez que nos enfrentamos desde entonces. Ya dije que no me gustó lo que pasó aquella noche", reiteró Klopp, que prefiere mirar al martes.

"Lo que he hecho es preparar a mi equipo para demostrar que somos buenos jugando al fútbol, si somos mejores que el Real Madrid pasaremos a la siguiente fase y si no, lo hará el Real Madrid", afirmó.

"Todo el mundo dice que el Real Madrid es favorito, estupendo, no me molesta. Nos sentimos bien", aseguró el técnico alemán del Liverpool.

"No estoy interesado en demostrar al mundo lo buenos que somos, sino a nuestros aficionados que seguimos luchando", dijo Klopp, cuyo equipo pugna por intentar meterse en puestos de Champions en la Premier, mientras intenta volver a levantar la 'Orejona'.

Preguntado por si lamentaría no entrenar al Real Madrid, Klopp afirmó que "ya he dicho otras veces que si sólo entrenara en mi vida a Maguncia, Borussia Dortmund y Liverpool, no estaría tan mal. No me arrepentiría de no entrenar al Real Madrid".

En la misma línea, preguntado con que club se identifica más si con Real Madrid, Barcelona o Atlético para entrenarlo, aseguró que "no tengo tiempo y mi español es muy malo. Todos los clubes tienen grandes entrenadores aquí".

"El Mallorca estaría bien, al menos vivir en Mallorca", afirmó con una sonrisa.

