LISTA DE INFORMACIONES PRINCIPALES 3 PM

Lunes 5 de abril del 2021

LO ÚLTIMO

Aumentan casos de COVID y hospitalizaciones en España

López Obrador dice que no se aplicará vacuna contra COVID-19

Biden agradece a nuevos ciudadanos de EEUU por “elegirnos”

Putin firma ley con que podría seguir en el cargo hasta 2036

Cuba termina aplicación de 1ra dosis de vacunas en estudio

Médico de emergencias narra que falta de oxígeno causó muerte de George Floyd

Corte Suprema de EEUU rechaza caso Trump-Twitter porque él ya no tiene cuenta

PRIMERA PLANA

REP-INM EEUU-DEPORTACIONES-FALTAS LEVES

CHICAGO - Miles de personas con permiso de residencia corren peligro de ser deportadas por faltas menores del pasado, que a veces son castigadas con solo una multa. Por Carlos Ballesteros, de Injustice Watch. 1000 palabras.

ASI-GEN MYANMAR

YANGÓN — La junta militar que gobierna Myanmar intensifica su campaña contra los famosos que apoyan las protestas en todo el país contra el golpe de Estado, a través de la publicación en la prensa estatal de una lista de personas buscadas. 330 palabras. AP foto. ENVIADO.

AMN-GEN EEUU-CAPITOLIO-SEGURIDAD

WASHINGTON — La Policía del Capitolio estadounidense está sumida en una grave crisis luego de los recientes ataques en su contra: primero el asalto contra el recinto legislativo el 6 de enero y luego el viernes pasado, cuando un individuo embistió su vehículo contra una barrera protectora. Por Nomaan Merchant, Eric Tucker y Mary Clare Jalonick. 400 palabras. AP foto. ENVIADO.

REP-INM CALIFORNIA-VACUNAS

SAN FRANCISCO - Los van a buscar donde sea que estén, incluso en las granjas y en la frontera, para vacunarlos apenas ingresan a EEUU. La campaña para inocular a los trabajadores agrícolas toma fuerza en California, donde unidades ambulantes tratan de vacunar a paso acelerado a una población particularmente vulnerable. Por Olga Rodríguez y Daisy Nguyen. 980 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

Con:

-REP-GEN CORONAVIRUS-HAITÍ: Haití no tiene una sola vacuna que ofrecer a sus más de 11 millones de habitantes un año después del inicio de la pandemia.

-CAR-GEN CORONAVIRUS-CUBA VACUNAS: Cuba comenzará la aplicación a miles de voluntarios de la segunda dosis de los dos candidatos vacunales más avanzados contra el COVID-19 en la isla.

-EUR-GEN CORONAVIRUS-FRANCIA: Francia investiga si ministros violaron restricciones contra el COVID-19.

-AMN-GEN CORONAVIRUS-FLORIDA: Florida ofrece vacuna contra el coronavirus a todo adulto.

-EUR-GEN CORONAVIRUS-ESPAÑA: Aumentan casos de COVID y hospitalizaciones en España

-AMN-GEN CORONAVIRUS-MEXICO-PRESIDENTE: López Obrador dice que no se aplicará vacuna contra COVID-19

-CAR-GEN CORONAVIRUS-CUBA VACUNAS: Cuba termina aplicación de 1ra dosis de vacunas en estudio

SOLAMENTE EN AP

AMN-GEN EEUU-INMIGRACION ENCUESTA

WASHINGTON — La cantidad de estadounidenses que desaprueban del manejo por parte del presidente Joe Biden de la llegada de niños migrantes no acompañados en la frontera es mayor a la de los que aprueban, y el respaldo al mandatario en el tema migratorio en general es inferior comparado con otros, indica una encuesta. Por Will Weissert y Hannah Fingerhut. 500 palabras. AP fotos. ENVIADO.

ESTADOS UNIDOS

AMN-INM BIDEN-INMIGRACION VIDEO

WASHINGTON — El presidente Joe Biden agradece a los estadounidenses naturalizados por “elegirnos” en un mensaje oficial en video dirigido a los más recientes ciudadanos del país. En sus comentarios, Biden hace referencia al “valor” de los inmigrantes que viajan a EEUU y a su propia herencia como descendiente de inmigrantes irlandeses. Por Zeke Miller. 340 palabras. AP foto. ENVIADO

AMN-GEN TRUMP-TWITTER

WASHINGTON — La Corte Suprema desestima un caso sobre los intentos del anterior presidente Donald Trump de bloquear a críticos de su cuenta de Twitter, al considerar que el asunto ya no es relevante debido a que la red social expulsó a Trump de manera permanente. Por Mark Sherman. 300 palabras. AP foto. ENVIADO

AMN-GEN GEORGE FLOYD-JUICIO

MINNEAPOLIS — El médico de la sala de emergencias que pronunció muerto a George Floyd tras intentar resucitarlo testificó el lunes que en ese momento manejó la hipótesis de que el corazón de Floyd dejó de latir debido a falta de oxígeno. Por Amy Forliti y Tammy Webber. 350 palabras. AP foto. ENVIADO

AMN-ECO EEUU-ECONOMIA SERVICIOS

WASHINGTON — El sector de servicios estadounidenses, donde está empleada la mayoría de la población, protagonizó un crecimiento récord en marzo debido a que la demanda de los consumidores aumentó ante el levantamiento de las restricciones contra el coronavirus. Por Paul Wiseman. 220 palabras. AP foto. ENVIADO.

MUNDO

EUR-GEN RUSIA-PUTIN

MOSCÚ — El presidente ruso Vladimir Putin firma una ley que le permitiría seguir en el poder hasta 2036, una medida que formaliza los cambios constitucionales aprobados por voto popular del año pasado. 230 palabras. AP foto. ENVIADO

EUR-GEN IRLANDA DEL NORTE

LONDRES — Las autoridades de Irlanda del Norte llamaron a la calma tras una tercera noche de disturbios en que turbas protestantes provocaron incendios y lanzaron ladrillos y cocteles Molotov contra la policía. 350 palabras. AP foto. ENVIADO.

EUR-GEN RUSIA-TWITTER

MOSCÚ — Las autoridades rusas anuncian que seguirán dificultando el acceso a Twitter hasta mediados de mayo pero no bloquearán la red social por completo porque últimamente ha estado retirando contenidos prohibidos más rápido. Daria Litvinova. 350 palabras. AP foto. ENVIADO.

DEPORTES

DEP-FUT ESPAÑA-LIGA

BARCELONA — El Barcelona busca prolongar su buena racha en la Liga española. Los azulgranas podrían ponerse un punto detrás del líder Atlético de Madrid con una victoria ante el Valladolid en el Camp Nou. 400 palabras. AP Fotos. Editores: partido comienza a las 1900 GMT.

DEP-FUT ESPAÑA-RACISMO

MADRID — El zaguero del Cádiz acusado de proferir un insulto racista a un jugador rival en la Liga española el fin de semana reclama la aplicación del principio de presunción de inocencia. Juan Cala se pronunció en público al día siguiente que fuera acusado de insultar al jugador del Valencia Mouctar Diakhaby. Por Tales Azzoni. 400 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

DEP-TEN PROXIMA GENERACION

MIAMI — La llamada próxima generación del tenis sigue sin dar el despegue. Para jugadores que se les señala como futuros campeones de Grand Slam, el Abierto de Miami representó una oportunidad perdida. Incluso Novak Djokovic, Rafael Nadal y Roger Federer ausentes del torneo, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas y Alexander Zverev ni siquiera pudieron acceder a las semifinales. Por Steven Wine. 500 palabras. AP Fotos. Editores: en desarrollo.

ESPECTACULOS Y CULTURA

ESP-CIN PREMIOS SAG-ELENCO

SIN PROCEDENCIA - Tras su victoria en la ceremonia virtual de los Premios SAG del Sindicato de Actores de la Pantalla, el elenco de “The Trial of the Chicago 7”, que incluye a Sacha Baron Cohen, Eddie Redmayne, Frank Langella, Mark Rylance, John Carroll Lynch y Ben Shankman, conversa vía Zoom con The Associated Press. Por Jake Coyle. 878 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ESP-LIB LIBROS DESAFIADOS

NUEVA YORK - Pese al cierre de las bibliotecas físicas debido a la pandemia, muchas personas llamaron a pedir la prohibición o restricción de cientos de libros. Según la Asociación Estadounidense de Bibliotecas, hubo más de 270 desafíos a libros en 2020, desde “Ojos azules” de Toni Morrison hasta “Matar un ruiseñor” de Harper Lee. Por Hillel Italie. 500 palabras. AP Foto. ENVIADO.

NOS PUEDEN CONTACTAR EN:

EN TWITTER:

