Hazard no está recuperado para jugar contra el Liverpool, según Zidane

MADRID, 5 abr (Reuters) - El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, descartó que Eden Hazard juegue el martes el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones en casa contra el Liverpool, afirmando que no se arriesgará a que el fichaje más caro en la historia del club sufra otra lesión.

El belga Hazard, asolado por las lesiones desde que se incorporó al Madrid procedente del Chelsea en 2019, regresó el viernes a los entrenamientos, antes de lo previsto, tras su más reciente problema muscular, pero no participó en la victoria del sábado 2-0 sobre Eibar.

"Hazard tiene que estar tranquilo. Lo importante es que esté recuperado", dijo Zidane en rueda de prensa este lunes. "Si el jugador está bien, lo quiero en el equipo. Ahora vamos a hacer las cosas poco a poco y vamos a ver qué pasa".

Hazard sufrió dos graves lesiones de tobillo en su primera temporada con el Madrid, en la que solo fue titular en 20 ocasiones en todas las competiciones.

Esta campaña ha tenido la misma mala suerte con las lesiones, enfrentándose a cinco contratiempos distintos y disputando solo 11 partidos en todas las competiciones, en los que marcó tres goles.

"Necesito a todos mis jugadores siempre, me gusta tenerlos sanos. Cuando uno está lesionado no me gusta nada. Lo que queremos hacer es recuperar a Hazard cuanto antes", dijo Zidane.

El Real Madrid, que tampoco podrá contar con el defensa Sergio Ramos, lleva toda la temporada con problemas de lesiones, pero ha superado un mal comienzo para ganar sus últimos 11 partidos en todas las competiciones, permaneciendo invicto desde finales de enero.

El Madrid, ganador de la máxima competición europea en 13 ocasiones, es el único representante de España que sigue en el torneo y vuelve a tener opciones de ganar el título de Liga, a tres puntos del líder, el Atlético de Madrid.

Zidane destacó la capacidad de su equipo para superar los problemas.

"Creo que se ha infravalorado a mi equipo, (pero) confío mucho en mi equipo y sé lo que puede dar", dijo. "Nosotros nunca damos las cosas por perdidas mientras haya vida. Vamos a pelear por todo". (Información de Richard Martin, editado en español por Tomás Cobos y Javier Leira)