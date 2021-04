Convocan a vigilia de oración para el rapero DMX fuera de hospital de Nueva York

Foto de archivo. El rapero DMX fuera de una corte federal de Manhattan después de una presentación sobre cargos de evasión de impuestos. New York City, EEUU, julio 14, 2017. REUTERS/Brendan McDermid/Files

NUEVA YORK, 5 abr (Reuters) - Los fans del rapero DMX anunciaron una vigilia de oración para el lunes fuera de un hospital suburbano de Nueva York días después de conocerse que el músico y actor sufrió un ataque cardíaco durante una sobredosis de drogas.

La "Oración para DMX" fue convocada a las 1700 hora del este de Estados Unidos frente al Hospital White Plains, dijeron sus seguidores usando el hashtag #PrayerForDMX.

Una portavoz del hospital se negó a dar a conocer su estado de salud o incluso a confirmar a Reuters si DMX, de 50 años, cuyo nombre es Earl Simmons, estaba ingresado allí, citando leyes de privacidad.

Su familia, en un comunicado ampliamente difundido en los medios de comunicación de celebridades, dijo que fue ingresado de urgencia el 2 de abril en el hospital ubicado a 48 kilómetros al norte de la ciudad de Nueva York, después de "enfrentar serios problemas de salud".

Conocido por sus fans por su nombre artístico DMX o Dark Man X, RollingStone reportó que Simmons estaba con soporte vital el lunes.

Las publicaciones de celebridades TMZ y Billboard informaron durante el fin de semana que Simmons, quien tiene una historia pública de abuso de sustancias, fue llevado de urgencia al hospital después de sufrir un ataque al corazón el viernes alrededor de las 2300 hora local.

Ni su publicista, representante o abogado respondieron inmediatamente a un pedido de comentarios de Reuters.

El cantante ha luchado durante mucho tiempo con el uso de drogas ilegales y ha hablado de ingresar a rehabilitación en 2019, después de cumplir una pena de prisión por fraude fiscal.

Fue condenado por no pagar 1,7 millones de dólares en impuestos desde 2000 a 2005, al transferir dinero entre cuentas que pertenecían a gerentes y socios.

Su carrera en el rap tuvo un comienzo impresionante, con su álbum debut de 1998 "It's Dark and Hell is Hot" alcanzando el primer lugar de la lista de Billboard 200 en Estados Unidos. Vendió más de 5 millones de copias.

Simmons también actuó en películas como el drama criminal de 1998 "Belly", el filme de acción "Romeo Must Die" del 2000 y en "Cradle 2 the Grave", de 2003.

